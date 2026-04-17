Premier League: Σαρώνει στην Ευρώπη με ομάδες και στις 3 διοργανώσεις!

Στις τρεις διοργανώσεις της UEFA, μονάχα η Premier League έχει εκπρόσωπο σε κάθε μια από αυτές.

Ολοκληρώθηκαν το βράδυ της Πέμπτης (16/4) τα προημιτελικά σε Europa και Conference League, με το bracket των διοργανώσεων πλέον να πλησιάζει στο τέλος του.

Συνολικά, 12 ομάδες βρίσκονται στα ημιτελικά των θεσμών της UEFA, όμως μονάχα μια λίγκα έχει τουλάχιστον έναν εκπρόσωπο σε κάθε μια από αυτές. Μα φυσικά η Premier League

Στο Champions League, η Άρσεναλ εκπροσωπεί το Νησί, έχοντας την ευκαιρία να βρεθεί στον μεγάλο τελικό της Βουδαπέστης, αν αφήσει εκτός την Ατλέτικο Μαδρίτης του Ντιέγκο Σιμεόνε.

Στο Europa League θα υπάρχει σίγουρα αγγλικός σύλλογος στον τελικό, αφού Νότιγχαμ Φόρεστ και Άστον Βίλα κοντράρονται στον έναν από τους δυο ημιτελικούς. Τέλος, στην τρίτη τη τάξει διοργάνωση, το Conference, η Κρίσταλ Πάλας που εξαρχής ήταν το φαβορί για το τρόπαιο, συνεχίζει στην τετράδα και καλείται να αποκλείσει τη Σαχτάρ για να βρεθεί μια ανάσα από την κούπα.

Για ψυχολογία, ενόψει του κύριου σκοπού

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Πρώτη και… αεράτη η ΑΕΛ, κρίσιμες μάχες την Κυριακή

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Πήρε τη νίκη επί του ΑΠΟΕΛ η ΑΕΚ

Κύπρος

|

Category image

«Ζητούμενο ήταν οι τρεις βαθμοί όμως δεν συνοδεύτηκαν με καλή εμφάνιση» - Πιστεύει στην πρόκριση ο Μαρτίνς

ΑΕΛ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα τρία γκολ και οι καλύτερες φάσεις από το ΑΕΛ – Ένωση

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Νίκη ψυχολογίας για την ΑΕΛ πριν το παιχνίδι της… σεζόν

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Πανό γροθιά στο στομάχι από τους ΑΕΛίστες

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ολυμπιακός: Προσφυγή στο ΑΣΕΑΔ για Τζόουνς και Super Cup

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Με Ουζόχο και Μαγιαμπέλα η αποστολή της Ομόνοιας για ΑΠΟΕΛ!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

«Παραμένει στο μεταγραφικό στόχαστρο του Ολυμπιακού ο Μαρτινέλι»

Ελλάδα

|

Category image

Αυτό το τρένο δεν γίνεται να χαθεί...

ΑΕΚ

|

Category image

Μπεργκ: «Να παίξουμε το παιχνίδι μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Αρτέτα: «Δεν θα παίξουμε για την ισοπαλία»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σεμέδο: «Κάνουμε την τέλεια σεζόν – Εύχομαι να “καεί” το γήπεδο με τον ΑΠΟΕΛ»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Στη λίστα της Μπαρτσελόνα οι Μουρίκι και Σόρλοθ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη