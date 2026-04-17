Αποφασισμένη να… πάρει το Europa League

Μία από τις καλύτερές της φετινές εμφανίσεις, η απόλυτη «δήλωση» από την Άστον Βίλα πως θέλει να κατακτήσει το Europa League! «Έπνιξε» την Μπολόνια, είχε τρία γκολ και χαμένο πέναλτι στο πρώτο ημίχρονο, επικράτησε με 4-0 και με συνολικό σκορ το εντυπωσιακό 7-1, είναι στους «4» του θεσμού. Κορυφαίος ο Γουότκινς, που έφτασε τα 100 γκολ, ο Ουνάι Έμερι κάνει τα πάντα για να στείλει την ομάδα του ξανά στο Champions League. Με τη Νότιγχαμ Φόρεστ στα ημιτελικά, αγγλικός «εμφύλιος» στα τέλη Απριλίου!

Μία «μαγική» εμφάνιση πραγματοποίησε η Άστον Βίλα στον δεύτερο προημιτελικό του Europa League απέναντι στην Μπολόνια, με τους Άγγλους να επικρατούν με 4-0 και να βρίσκονται στα ημιτελικά της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Δεν ήταν μία εμφάνιση – αγγαρεία. Που σαφέστατα θα μπορούσε να θυμίζει τέτοια, από την στιγμή που είχε επιβληθεί με 3-1 μέσα στην Ιταλία. Ωστόσο, η ομάδα του Ουνάι Έμερι ήταν αποφασισμένη να αναδείξει την ποιότητά της, να καταστήσει σαφές ποιος είναι το… αφεντικό στο «Βίλα Παρκ» και να δείξει σε όλους πως θέλει να κατακτήσει το Europa League!

Τι και αν συνεχίζει να βρίσκεται στην πρώτη πεντάδα της βαθμολογίας της Premier League; Δεν την επηρεάζει τίποτα. Μπήκε στο παιχνίδι με το μαχαίρι στα δόντια, «έπιασε» την Μπολόνια από τον λαιμό και είχε τρία γκολ και ένα χαμένο πέναλτι, από το 16’ ως το 40’!

Το σκορ άνοιξε ο Όλι Γουότκινς, με τη συμπλήρωση ενός τετάρτου, για να φτάσει τα 100 γκολ με τη φανέλα της ομάδας του, σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο Ρότζερς αστόχησε σε εκτέλεση πέναλτι στο 25’, για να κάνει το 2-0, αλλά ο Μπουεντία τα κατάφερε στην εξέλιξη της φάσης, έπειτα από ασίστ του Ντίνιε.

Το 3-0 ήρθε από τον Ρότζερς στο 39’, διορθώνοντας ιδανικά την αστοχία του, την στιγμή που η Μπολόνια ήταν αποσυντονισμένη. Μηδέν κόρνερ, δύο σουτ στην εστία, τέσσερις τελικές συνολικά και 10 σουτ αθροιστικά σε βάρος της!

Αριθμοί που δικαιολογούσαν το σκορ, μία ομάδα έτοιμη να καταρρεύσει, πράγμα σπάνιο για την Μπολόνια, αν σκεφτεί κάποιος πως προερχόταν από επτά σερί εκτός έδρας νίκες και τελευταία ήττα στις 25 Ιανουαρίου!

Στην «επανάληψη», όπως και ήταν αναμενόμενο, η Βίλα έριξε ρυθμό στο ματς. Συμβιβάστηκε με το 4-0, με το γκολ του Κόνσα στο 90’, προέβη σε διαχείριση, άφησε το πόδι από το γκάζι και έφτασε σε μία άνετη πρόκριση στους «4» του Europa League!

Ποιον συναντά εκεί; Θα έχουμε αγγλικό «εμφύλιο», καθώς στον δρόμο της θα βρει τη Νότιγχαμ Φόρεστ, που απέκλεισε την Πόρτο, μέσα στο «Σίτι Γκράουντ».

