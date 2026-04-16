H Ντόρτμουντ «έδεσε» τον Σλότερμπεκ μέχρι το 2031 και έβαλε ειδική ρήτρα για τρεις ομάδες

H Ντόρτμουντ «έδεσε» τον Σλότερμπεκ μέχρι το 2031 και έβαλε ειδική ρήτρα για τρεις ομάδες

Η Μπορούσια Ντόρτμουντ ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του Νίκο Σλότερμπεκ, με το deal να περιέχει μια ειδική ρήτρα για τρεις συλλόγους.

Η Μπορούσια Ντόρτμουντ ανακοίνωσε την Παρασκευή (10/04) την ανανέωση του συμβολαίου του, ίσως, καλύτερου της παίκτη αυτή την σεζόν, Νίκο Σλότερμπεκ, με τους Βεστφαλούς να «δένουν» τον διεθνή κεντρικό αμυντικό έως το 2031.

Oι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών κράτησαν μήνες, με την Ρεάλ Μαδρίτης να μπαίνει... σφήνα σε αυτές στην προσπάθεια της να αποκτήσει τον 26χρονο, όμως μάταια, ο αριστεροπόδαρος στόπερ έβαλε την υπογραφή του σε ένα deal που θα τον δει να αμείβεται με 12 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. 

Βέβαια, στο νέο συμβόλαιο του Γερμανού πέραν των υψηλών απολαβών, υπάρχει και μια νέα ρήτρα για μια πιθανή αποχώρησή του για τρεις συγκεκριμένες ομάδες. Αναλυτικότερα, όπως αναφέρει η διαδικτυακή εκδοχή της εφημερίδας «Bild» το νεο deal του Σλότερμπεκ περιέχει ρήτρα 52 εκατομμυρίων ευρώ, με αυτή να ενεργοποιείται όταν κάποιος σύλλογος την καταθέσει, ακόμα και στην ερχόμενη μεταγραφική περίοδο.

Συγκεκριμένα, το δημοσίευμα αναφέρει πως η Μπάγερν δεν συμπεριλαμβάνεται σε αυτές τις ομάδες, ενώ η Λίβερπουλ και η Ρεάλ Μαδρίτης είναι οι δύο εκ των τριών, με την τρίτη να μην αποκαλύπτεται μέσα στο ρεπορτάζ των Γερμανών. 

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Μπορούσια, Χανς-Γιοάκιμ Βάτζκε, μίλησε σε συνέντευξη του για την ρήτρα, λέγοντας: «Λέω ότι είναι ένας καλός συμβιβασμός. Για τον σύλλογο, ήταν κρίσιμο να δημιουργηθεί οικονομική ασφάλεια, διατηρώντας παράλληλα ευελιξία. Για εμάς, ως Μπορούσια Ντόρτμουντ, το ζητούμενο είναι πάντα πρώτα να εξασφαλίζουμε τις αξίες των μεταγραφών και στη συνέχεια, φυσικά, να έχουμε τελικά και λίγη σιγουριά στον σχεδιασμό», δήλωσε ο 66χρονος.

Ανάρτηση της Ομόνοιας για τον... μίστερ ασίστ Τάνκοβιτς

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

H Ντόρτμουντ «έδεσε» τον Σλότερμπεκ μέχρι το 2031 και έβαλε ειδική ρήτρα για τρεις ομάδες

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Και αν ένας 16χρονος της δώσει ένα πρωτάθλημα;

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στην κορυφή του UEFA Ranking η Μπάγερν – Τρεις κυπριακές ομάδες στο τοπ 100

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Οικονομική ενίσχυση από τον ΔΗΣΥ Λευκωσίας στην εκστρατεία του ΑΠΟΕΛ - Το ποσό που μαζεύτηκε

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ματθαίου: «Δεν είναι όλα μαύρα»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Σεισμός στο ελληνικό μπάσκετ: Σήμερα στις 17:00 ξηλώνεται το «σύστημα»!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ο Εμπαπέ έχει να σκοράρει σε ημιτελικό Champions League από τα… 19 του!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΑΠΟΕΛ/Επενδυτής

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ψηλά στη λίστα ο Σα Πίντο

Ελλάδα

|

Category image

Έξαλλος ο Πέρεθ μετά τον αποκλεισμό της Ρεάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μία ισοπαλία με δύο ερμηνείες - Μέσα σε λίγες μέρες παίζει τους κόπους μιας χρονιάς!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

ΑΕΚ-Ράγιο Βαγεκάνο: Με πίστη, μνήμες '77 και καυτή Allwyn Arena για το θαύμα της ανατροπής!

Ελλάδα

|

Category image

ΠΑΟΚ: Σχέδιο… Νέα Φιλαδέλφεια και επιστροφή στις νίκες στο ντέρμπι με την ΑΕΚ

Ελλάδα

|

Category image

«Κλειδώνει» πρωτιά σήμερα ο Ολυμπιακός κόντρα στην Αρμάνι

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη