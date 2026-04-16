Και αν ένας 16χρονος της δώσει ένα πρωτάθλημα;

Η Άρσεναλ είδε τον Νόνι Μαντουέκε να τραυματίζεται στην αναμέτρηση με την Σπόρτινγκ Λισαβώνας, με αποτέλεσμα να περάσει στο ματς ο Ντάουμαν. Το μικρό αυτό… διαμάντι των «κανονιέρηδων» μπορεί να κρίνει κατά πολύ την έκβαση της σεζόν, καθώς όπως φαίνεται από τα πόδια του, θα περάσουν πολλές αποφάσεις. Το «ντόμινο» των τραυματισμών, του αφήνει χαραμάδα για τη βασική ενδεκάδα του Μικέλ Αρτέτα, ενόψει της μεγάλης αναμέτρησης με τη Μάντσεστερ Σίτι. Μπορεί ο μικρός να αλλάξει την ιστορία;

Η Άρσεναλ έχει ήδη αφήσει πίσω της, την πρόκριση στα ημιτελικά του Champions League, έχοντας επικεντρωθεί σε δύο πράγματα. Πρώτον, στους τραυματίες της και δεύτερον στο μεγάλο ματς με τη Μάντσεστερ Σίτι. Μετά και το πρόβλημα του Μαντουέκε, οι «κανονιέρηδες» θα πάνε στο «Έτιχαντ» με βασικό τον Μαξ Ντάουμαν. Ο 16χρονος αποτελεί ένα από τα μεγάλα στοιχήματα του Μικέλ Αρτέτα και έχει την ευκαιρία με το ποδοσφαιρικό του θράσος, αλλά και ταλέντο, να είναι παράγοντας της αναμέτρησης με αντίπαλο τους «πολίτες».

Κάθε φορά που μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο, κάνει όσα οι άλλοι δεν μπορούν, φέρνει φρεσκάδα, πάει στο ένας εναντίον ενός, γενικά… ξεχωρίζει. Όλοι περιμένουν πάρα πολλά από εκείνον, και αυτός φαίνεται πως μπορεί να ανταπεξέλθει.

Οι τραυματισμοί των Σάκα και Μαντουέκε, δεν έχουν αφήσει περιθώριο στον Αρτέτα, ο οποίος αναμένεται να χρησιμοποιήσει τον μικρό, ως βασικό.

Αυτό θα γίνει σε μια τεράστιας σημασίας αναμέτρηση, που έχει χαρακτήρα τελικού για όλον τον οργανισμό της Άρσεναλ. Το ξέρει ο Ισπανός, το γνωρίζουν όλοι.

Το ταλέντο υπάρχει, η θέληση επίσης. Ο 16χρονος δείχνει πως αντέχει την πίεση και μπορεί να γίνει παράγοντας της φετινής προσπάθειας της ομάδας του. Αν αγωνιστεί με τη Σίτι και σκοράρει, ίσως της χαρίσει το πρωτάθλημα.

Θα είναι κάτι εκπληκτικό για έναν παιδί μόλις 16 ετών, άλλωστε παραδείγματα σαν κι αυτό, δεν υπάρχουν πολλά. Ο Ντάουμαν θέλει να ντυθεί… Γιαμάλ και να δώσει στην Άρσεναλ αυτήν την «σπίθα» που χρειάζεται, για την τελική ευθεία!

