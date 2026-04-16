Ο Εμπαπέ έχει να σκοράρει σε ημιτελικό Champions League από τα… 19 του!

Ο Κιλιάν Εμπαπέ βρήκε δίχτυα για τελευταία φορά σε ημιτελικό του Champions League το μακρινό 2017 με τη φανέλα της Μονακό.

Ο Κιλιάν Εμπαπέ αποφάσισε προ διετίας να αποχωρήσει από την Παρί Σεν Ζερμέν, θέλοντας να αυξήσει τις πιθανότητές του για να κατακτήσει το Champions League με τη μετακίνησή του στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Αυτό δεν έχει πάει τόσο καλά για τον Γάλλο, καθώς για δύο σερί χρονιές οι Μαδριλένοι αποκλείονται στα προημιτελικά της διοργάνωσης, ενώ πέρυσι είδε την πρώην ομάδα του να σηκώνει την κούπα με τα μεγάλα αυτιά!

Την ίδια ώρα, ο Εμπαπέ βρήκε για τελευταία φορά δίχτυα σε ημιτελικό (ή τελικό) του Champions League από το 2017. Τότε, όντας 19 ετών (09/05/2017), έπαιζε στη Μονακό και στη ρεβάνς με τη Γιουβέντους σκόραρε, με την ομάδα του να χάνει με σκορ 2-1 και να αποκλείεται αφού είχε ηττηθεί και στον πρώτο αγώνα με 2-0.

Τη σεζόν 2019/20 ο Γάλλος σούπερ σταρ έφτασε με την Παρί ως τον τελικό. Τότε, τα νοκ-άουτ διεξήχθησαν σε μορφή final-8 λόγω του Covid-19, με τον Εμπαπέ να μην βρίσκει δίχτυα στον ημιτελικό με τη Λειψία αλλά ούτε και στον χαμένο τελικό από την Μπάγερν.

Την αμέσως επόμενη σεζόν, οι Παριζιάνοι κοντραρίστηκαν με τη Σίτι στα ημιτελικά και αποκλείστηκαν με δύο ήττες. Ο Γάλλος στράικερ έπαιξε μόνο στο πρώτο ματς, χωρίς να σκοράρει, ενώ στο δεύτερο ήταν τραυματίας και το παρακολούθησε από τον πάγκο.

Για να ακολουθήσει η σεζόν 2023/24, όταν η Παρί Σεν Ζερμέν βρέθηκε ξανά στα ημιτελικά, αλλά γνώρισε δύο ήττες με σκορ 1-0 από την Ντόρτμουντ και έμεινε ξανά εκτός τελικού. με τον Κιλιάν Εμπαπέ να είναι βασικός, αναντικατάστατος αλλά… άσφαιρος και πάλι!

