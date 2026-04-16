Έξαλλος ο Πέρεθ μετά τον αποκλεισμό της Ρεάλ

Ο ισχυρός άνδρας των Μαδριλένων τα... έχωσε στους ποδοσφαιριστές του μετά την χθεσινή (15/4) από την Μπάγερν Μονάχου, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως η χρονιά είναι απογοητευτική.

Ο μόνος που φαίνεται πως διασώθηκε από την έντονη κριτική ήταν ο Άρντα Γκιουλέρ, καθώς ο Πέρεθ του είπε: «Φύγε από εδώ, μην είσαι εδώ για αυτό που θα συμβεί».

Σύμφωνα με τα ισπανικά ΜΜΕ, ανέφερε στην υπόλοιπη ομάδα:

«Σας ευχαριστώ για την προσπάθεια σήμερα, αλλά η χρονιά είναι εντελώς απογοητευτική.

Το να παίζεις για τη Ρεάλ Μαδρίτης είναι προνόμιο, με πολλές υποχρεώσεις. Πολλοί από εσάς δεν τις έχετε εκπληρώσει.

Τουλάχιστον τελειώστε το πρωτάθλημα με αξιοπρέπεια».