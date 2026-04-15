Τα τρολαρίσματα της Ατλέτικο στην Μπαρτσελόνα

Την πρόκριση στα ημιτελικά του Champions League πανηγύρισε το βράδυ της Τετάρτης (14/04) η Ατλέτικο Μαδρίτης, η οποία παρά την εντός έδρας ήττα με σκορ 2-1 από την Μπαρτσελόνα, ήταν εκείνη που με συνολικό σκορ 4-1 πήρε το εισιτήριο για τον επόμενο γύρο του θεσμού.

Αμέσως μετά το τέλος του αγώνα οι «ροχιμπλάνκος» δεν έμειναν μόνο στους ξέφρενους πανηγυρισμούς για την επιτυχία τους, αλλά φρόντισαν να... πικάρουν τους «μπλαουγκράνα» για τον αποκλεισμό τους.

Αφού λοιπόν δημοσίευσαν στο Instagram ένα βίντεο όπου εμφανίζεται ένα λιοντάρι με το έμβλημα της Μπαρτσελόνα που επιτίθεται στους φίλους της Ατλέτικο, προτού αυτό αποδειχθεί... σκύλος, οι Μαδριλένοι πέταξαν το «καρφί» τους και για τις καταγγελίες των Καταλανών για το χορτάρι του «Μετροπολιτάνο».

Συγκεκριμένα, με ποστάρισμα στο «Χ» δημοσίευσαν μια φωτογραφία από τον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου με τη λεζάντα: «Λατρεύουμε τη μυρωδιά του φρεσκοκομμένου χόρτου το πρωί».

Nos encanta el olor a césped recién cortado por la mañana. pic.twitter.com/TnPMHJq2ro — Atlético de Madrid (@Atleti) April 15, 2026

Dame un grrr. pic.twitter.com/tErf1Hv6dr — Atlético de Madrid (@Atleti) April 14, 2026

