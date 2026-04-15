Καρφιά Σιμεόνε για Γιαμάλ: «Πραγματικός φόβος ήταν ο Κριστιάνο, όχι ένας έφηβος…»

Θέλησε να πικάρει τον Λαμίν Γιαμάλ μετά την πρόκριση της Ατλέτικο Μαδρίτης

Η Ατλέτικο Μαδρίτης κατάφερε να επιβιώσει και παρά την εντός έδρας ήττα με σκορ 2-1 από την Μπαρτσελόνα, εξασφάλισε την πρόκριση στα ημιτελικά του Champions League μετά από 9 χρόνια, έχοντας ως προίκα το 2-0 του πρώτου ματς.

Μετά το φινάλε του αγώνα, ο Τσόλο Σιμεόνε θέλησε να πικάρει τον Λαμίν Γιαμάλ και τους «μπλαουγκράνα». Διότι ρωτήθηκε αν φοβήθηκε τον νεαρό εξτρέμ κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, λέγοντας πως πραγματικός φόβος ήταν ο… Κριστιάνο Ρονάλντο, όχι ένας έφηβος!

«Είναι ένα καλό παιδί με πολύ ταλέντο. Χθες έψαξε το ένας εναντίον ενός, σκόραρε στο τρίτο λεπτό και τα μέσα ενημέρωσης θέλουν να τον στέψουν βασιλιά της Ευρώπης. Αλλά στο ποδόσφαιρο, το μόνο που έχει σημασία είναι ποιος θα είναι στην κλήρωση αύριο το πρωί. Ο Τύπος θέλει να φοβάμαι έναν έφηβο μόνο και μόνο επειδή ντριμπλάρει και δίνει συνεντεύξεις με αυτοπεποίθηση. Σας παρακαλώ…», ήταν η αρχική του τοποθέτηση.

«Για μια δεκαετία, έπρεπε να στέκομαι στην πλάγια γραμμή και να παρακολουθώ τον Κριστιάνο Ρονάλντο να σκοράρει χατ-τρικ και να αποκλείει την ομάδα μου από αυτή τη διοργάνωση. Αυτός είναι ο πραγματικός φόβος. Ο Λαμίν έκανε ένα όμορφο παιχνίδι απόψε, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι πάμε στα ημιτελικά και αυτός θα πάει σπίτι για να μας παρακολουθήσει στην τηλεόραση. Υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ του να παίζεις ένα καλό παιχνίδι και του να είσαι εφιάλτης», κατέληξε και… δίκασε τον Λαμίν Γιαμάλ ο έμπειρος προπονητής.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ματσάρα με θρίλερ στο φινάλε, τέζαρε τη Ρεάλ και πάει ημιτελικά η Μπάγερν!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Γλίτωσε το... έμφραγμα και τσέκαρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά η Άρσεναλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Καμπάνα» στον Μαγκουάιρ για εξύβριση διαιτητή

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ένωση παικτών Euroleague: «Απογοήτευση η διατήρηση των 38 αγωνιστικών»

EUROLEAGUE

|

Category image

Το επικό σκηνικό του Φαμπρίτσιο Ρομάνο: Πώς μια μεταγραφή διέκοψε προσωπική στιγμή με σύντροφό του

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μία σοβαρή ένδειξη ότι ο Μαξ Φερστάπεν ίσως αφήσει τη Red Bull – ή ακόμα και τη Formula 1

AUTO MOTO

|

Category image

«Μένει στη Λίβερπουλ ο Σλοτ ό,τι κι αν συμβεί», σύμφωνα με τον Ντέιβιντ Όρνσταϊν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μήνυση εκατομμυρίων κατά του Μέσι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Εισφορά €2.660 μετά τη συνάντηση

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Τινάχθηκε στον αέρα ο πρώτος τελικός, δεν κατέβηκε στο β΄ ημίχρονο ο Παναθηναϊκός

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Έσβησε το όνειρο όμως έχει άλλη μια μάχη

ΑΕΚ

|

Category image

Ο παίκτης που σταμάτησε να μιλάει με τους γονείς του για να ανανεώσει στον Άγιαξ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πότε και με ποιον παίζει η ΑΕΚ στα ημιτελικά του Champions League

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Η ΑΕΚ «καθάρισε» την Μπανταλόνα και πάει ξανά στο Final 4 του Champions League!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Αρνητής… ήττας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Διαβαστε ακομη