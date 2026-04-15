Καρφιά Σιμεόνε για Γιαμάλ: «Πραγματικός φόβος ήταν ο Κριστιάνο, όχι ένας έφηβος…»

Η Ατλέτικο Μαδρίτης κατάφερε να επιβιώσει και παρά την εντός έδρας ήττα με σκορ 2-1 από την Μπαρτσελόνα, εξασφάλισε την πρόκριση στα ημιτελικά του Champions League μετά από 9 χρόνια, έχοντας ως προίκα το 2-0 του πρώτου ματς.

Μετά το φινάλε του αγώνα, ο Τσόλο Σιμεόνε θέλησε να πικάρει τον Λαμίν Γιαμάλ και τους «μπλαουγκράνα». Διότι ρωτήθηκε αν φοβήθηκε τον νεαρό εξτρέμ κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, λέγοντας πως πραγματικός φόβος ήταν ο… Κριστιάνο Ρονάλντο, όχι ένας έφηβος!

«Είναι ένα καλό παιδί με πολύ ταλέντο. Χθες έψαξε το ένας εναντίον ενός, σκόραρε στο τρίτο λεπτό και τα μέσα ενημέρωσης θέλουν να τον στέψουν βασιλιά της Ευρώπης. Αλλά στο ποδόσφαιρο, το μόνο που έχει σημασία είναι ποιος θα είναι στην κλήρωση αύριο το πρωί. Ο Τύπος θέλει να φοβάμαι έναν έφηβο μόνο και μόνο επειδή ντριμπλάρει και δίνει συνεντεύξεις με αυτοπεποίθηση. Σας παρακαλώ…», ήταν η αρχική του τοποθέτηση.

«Για μια δεκαετία, έπρεπε να στέκομαι στην πλάγια γραμμή και να παρακολουθώ τον Κριστιάνο Ρονάλντο να σκοράρει χατ-τρικ και να αποκλείει την ομάδα μου από αυτή τη διοργάνωση. Αυτός είναι ο πραγματικός φόβος. Ο Λαμίν έκανε ένα όμορφο παιχνίδι απόψε, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι πάμε στα ημιτελικά και αυτός θα πάει σπίτι για να μας παρακολουθήσει στην τηλεόραση. Υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ του να παίζεις ένα καλό παιχνίδι και του να είσαι εφιάλτης», κατέληξε και… δίκασε τον Λαμίν Γιαμάλ ο έμπειρος προπονητής.