Η UEFA έκρινε «απαράδεκτη» τη διαμαρτυρία της Μπαρτσελόνα για τη διαιτησία!

Στον… βρόντο κατέληξε η διαμαρτυρία-καταγγελία της Μπαρτσελόνα προς την UEFA για τη διαιτησία του πρώτου προημιτελικού του Champions League με αντίπαλο την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ομοσπονδία έκρινε ως «απαράδεκτη» την κίνηση των «μπλαουγκράνα», το οποίο ανακοίνωσε μάλιστα.«Μετά τον πρώτο αγώνα των προημιτελικών του Champions League που διεξήχθη την Τετάρτη 8 Απριλίου 2026 μεταξύ της Μπαρτσελόνα και της Ατλέτικο Μαδρίτης, η Μπαρτσελόνα υπέβαλε ένσταση σχετικά με τις αποφάσεις του διαιτητή, στις 13 Απριλίου 2026. Το Πειθαρχικό και Ελεγκτικό Συμβούλιο της UEFA κήρυξε την ένσταση απαράδεκτη», αναφέρει η ομοσπονδία.

Η Μπαρτσελόνα διαμαρτυρήθηκε κυρίως για τον μη καταλογισμό πέναλτι υπέρ της και την αποβολή ενός ποδοσφαιριστή της Ατλέτικο Μαδρίτης, ενώ εξέφρασε και τις ενστάσεις της για την κόκκινη κάρτα στον Πάου Κουμπαρσί.

