Επικός Σερκί, έκανε bottle flip την ώρα του Τσέλσι-Σίτι!

Η κάμερα έπιασε τον Ραγιάν Σερκί να… σκοτώνει την ώρα του με bottle flip κατά τη διάρκεια του Τσέλσι-Μάντσεστερ Σίτι.

Ο Ραγιάν Σερκί ήταν εκ των κορυφαίων της Μάντσεστερ Σίτι στο εμφατικό διπλό με 3-0 επί της Τσέλσι στο «Στάμφορντ Μπριτζ», οδηγώντας την ομάδα του ένα βήμα πιο κοντά στην κορυφή.

Κατά τη διάρκεια του δευτέρου μέρους και ενώ υπήρξε μικρή διακοπή στην αναμέτρηση, ο Γάλλος μεσοεπιθετικός θέλησε να… σκοτώσει την ώρα του μέχρι την επανεκκίνηση.

Αφού δροσίστηκε με ένα μπουκάλι νερό, στη συνέχεια άρχισε το παιχνίδι. Τι εννοούμε; Έκανε… bottle flip, προσπαθώντας να στερεώσει όρθιο το μπουκάλι με το νερό στον αγωνιστικό χώρο.

Μάταια βέβαια καθώς δεν το κατάφερε μετά από δύο προσπάθειες…

CHERKI HITS A BOTTLE FLIP MID-GAME 😂



The Manchester City player was casually playing with a water bottle during the match vs Chelsea 👀#RayanCherki #ManchesterCity #PremierLeague #Football #FunnyMoment pic.twitter.com/4WM9T5N6y6 — MARCA in English 🇺🇸 (@MARCAinENGLISH) April 13, 2026

