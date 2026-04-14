Champions League: Ψάχνουν ανατροπές και... θαύματα, Μπαρτσελόνα και Λίβερπουλ!

Champions League: Ψάχνουν ανατροπές και... θαύματα, Μπαρτσελόνα και Λίβερπουλ!

Σε «Άνφιλντ» και «Wanda Metropolitano» στρέφεται το ενδιαφέρον, καθώς στις ρεβάνς των προημιτελικών του Champions League, Λίβερπουλ και Μπαρτσελόνα αναζητούν ανατροπές κόντρα σε Παρί και Ατλέτικο!

Θαύματα και... ανατροπές, ή φυσιολογική ροή των πραγμάτων; Μετά τα εντυπωσιακά πρώτα ματς σε Παρίσι και Καταλονία, έρχονται απόψε στις 22:00 οι πρώτες ρεβάνς για τα προημιτελικά του Champions League με την Ατλέτικο να φιλοξενεί την Μπαρτσελόνα στη Μαδρίτη και τη Λίβερπουλ να κοντράρεται με την πρωταθλήτρια Ευρώπης, Παρί στο «Άνφιλντ».

Στο «Wanda Metropolitano» η Ατλέτικο του Σιμεόνε, θέλει να υπερασπιστεί στο υπέρ της 2-0 από το «Καμπ Νόου» και να επιστρέψει στα ημιτελικά της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Για τους «ροχιμπλάνκος» είναι το ματς της χρονιάς και αυτό αποδείχθηκε από το εκτεταμένο ροτέισον του Σαββάτου το οποίο έφερε και την ήττα στη Σεβίλλη, ενώ για την Μπαρτσελόνα η υπόθεση «γλυκαίνει» από το +7 και το σχεδόν σίγουρο... πρωτάθλημα.

Σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό, για την Ατλέτικο εκτός αναμένεται να βρίσκονται οι Χιμένες και Χάντσκο που είναι τραυματίες, ενώ κάρτες έχει συμπληρώσει ο Πουμπίλ. Από την άλλη για τους «μπλαουγκράνα» το ματς χάνει ο Κουμπαρσί που αποβλήθηκε στο πρώτο ματ, αλλά και ο τραυματίας Ραφίνια.

Πιο ξεκάθαρο φαβορί στο «Άνφιλντ» είναι η Παρί. Οι πρωταθλητές Ευρώπης, είχαν επίσης επικρατήσει 2-0 στη Γαλλία στο πρώτο ματς και πάνε στο Μέρσισαϊντ προκειμένου να διαχειριστούν το αποτέλεσμα και να πετάξουν ξανά, πρόωρα, εκτός την κακή Λίβερπουλ.

Αυτή είναι η 10η συμμετοχή της Παρί Σεν Ζερμέν σε προημιτελική φάση του Champions League. Διεκδικεί πρόκριση στα ημιτελικά για 4η διαδοχική σεζόν.

Από την άλλη η Λίβερπουλ θέλει να κάνει κάτι που έχει κάνει πολλές φορές στο συγκεκριμένο γήπεδο. Μια μεγάλη ανατροπή! Άλλωστε ο Άρνε Σλοτ, έκανε διαχείριση στο ματς με τη Φούλαμ και θέλει σήμερα να προχωρήσει σε αλλαγές, με βασικούς παίκτες να μπαίνουν στην ενδεκάδα.

Στο αγωνιστικό για τη Λίβερπουλ, εκτός παραμένουν οι Άλισον, Λεόνι, Μπράντλεϊ και Έντο, ενώ πρόβλημα προέκυψε και με τον Τζόουνς. Για την ομάδα του Λουίς Ενρίκε, νοκ άουτ είναι ο Φαμπιάν Ρουίθ, ενώ αντίθετα επιστρέφει ο Μπαρκολά.

