Η Φόρεστ χαμογελά για τον βαθμό της και το… πάθημα της Τότεναμ, ανατροπή με Ματετά για την Πάλας

Η Νότιγχαμ Φόρεστ σίγουρα θα ήθελε κάτι περισσότερο από το ματς με την Άστον Βίλα, αλλά το τελικό 1-1 της επιτρέπει να βρίσκεται στο +3 από την επικίνδυνη ζώνη μετά τη νέα ήττα της Τότεναμ στο Σάντερλαντ. Δεν κατάφερε να βρεθεί στην 3η θέση η ομάδα του Έμερι. Δυο γκολ από τον Ματετά πρόσφεραν το 2-1 στην Πάλας απέναντι στη Νιούκαστλ!

Νότιγχαμ Φόρεστ – Άστον Βίλα 1-1

Προφανώς ο Βίτορ Περέιρα θα έκανε αρκετές αλλαγές από την ομάδα που αντιμετώπισε μεσοβδόμαδα την Πόρτο στην Πορτογαλία. Η προτεραιότητα της Φόρεστ είναι η επιβίωση στην Πρέμιερ Λιγκ και αυτό έπρεπε να κοντράρει η Άστον Βίλα στη δική της προσπάθεια να βρεθεί στην 3η θέση της βαθμολογίας.

Και μάλιστα, οι Villans είδαν το παιχνίδι να πηγαίνει… με τα νερά τους, όταν από το πουθενά και σε ένα γύρισμα του Ρότζερς, ο Μουρίλο με αυτογκόλ έβαλε μπροστά στο σκορ το σύνολο του Έμερι.

Η Φόρεστ κατάφερε να ισοφαρίσει με ωραίο τελείωμα του Νίκο Γουίλιαμς στο 38ο λεπτό και ασφαλώς το σύνολο του Περέιρα ήταν εκείνο που «καιγόταν» για τη νίκη. Ο Ρότζερς πλησίαζε στο γκολ για τη Βίλα, οι γηπεδούχοι στο City Ground συνέχισαν να ψάχνουν το κάτι παραπάνω, αλλά τελικά αρκέστηκαν στον ένα βαθμό που… ούτε πολύ καλός είναι, ούτε κακός.

Κρίσταλ Πάλας – Νιούκαστλ 2-1

Το ματς στο «Selhurst Park» σε καμία περίπτωση δεν ήταν αυτό που λένε… classic, σίγουρα δεν ήταν αυτό που θα μπορούσε να διατηρήσει τον κόσμο σε εγρήγορση μετά το φαγητό της Κυριακής του Πάσχα, αλλά ο Οσούλα έδωσε ενδιαφέρον στο ματς λίγο πριν την ανάπαυλα. Ο Δανός με το δεύτερο γκολ του στις τελευταίες τρεις εμφανίσεις του στην Premier, αν και πεσμένος στο έδαφος, πλάσαρε τον Χέντερσον για το 1-0.

Ο πορτιέρε των «αετών» έπρεπε να παραμείνει ζεστός για ν’ αποσοβήσει κινδύνους και στο δεύτερο μέρος, ωστόσο, η Πάλας ανέβασε στροφές στο παιχνίδι. Είχε και δοκάρι σε κεφαλιά του Λέρμα και τελικά κατάφερε να φτάσει σε ανατροπή με τον… συνήθη πρωταγωνιστή. Ο Ματετά στο 80’ έγραψε το 1-1 με κεφαλιά ανενόχλητος, για να κάνει και το 2-1 ολοκληρώνοντας το come-back στις καθυστερήσεις από την άσπρη βούλα!

