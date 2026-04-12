Σενάρια για διάδοχο του Μικέλ Αρτέτα – Στο προσκήνιο ο Φάμπρεγκας

Η Άρσεναλ μπορεί να παραμένει φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου, ωστόσο η αδυναμία της να «κλειδώσει» το πρωτάθλημα, σε συνδυασμό με την πίεση από τη Μάντσεστερ Σίτι του Πεπ Γκουαρντιόλα, έχει πυροδοτήσει έντονη φημολογία για το μέλλον του Μικέλ Αρτέτα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Mundo Deportivo, σε περίπτωση που προκύψει «διαζύγιο» το καλοκαίρι, οι «κανονιέρηδες» έχουν ήδη ξεχωρίσει τον βασικό υποψήφιο για τον πάγκο τους.

Πρόκειται για τον Σεσκ Φάμπρεγκας, ο οποίος εντυπωσιάζει με τη δουλειά του στην Κόμο και θεωρείται ένα από τα πιο ανερχόμενα προπονητικά ονόματα στην Ευρώπη.

Ο Φάμπρεγκας, που έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στις ακαδημίες της Μπαρτσελόνα πριν μετακομίσει στην Άρσεναλ, καθιερώθηκε στο Λονδίνο και παρέμεινε μέχρι το 2011, όταν επέστρεψε στους «μπλαουγκράνα».

Στη συνέχεια της καριέρας του αγωνίστηκε και στην Τσέλσι, με την οποία κατέκτησε σημαντικούς τίτλους, μεταξύ των οποίων δύο πρωταθλήματα και ένα UEFA Europa League.

Μετά την αποχώρησή του από την ενεργό δράση, παρέμεινε στην Κόμο ως μέτοχος και ξεκίνησε την προπονητική του πορεία από τα τμήματα υποδομής. Πλέον, ως πρώτος προπονητής, έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον μεγάλων συλλόγων, με την Άρσεναλ να παρακολουθεί στενά την περίπτωσή του.

Το συμβόλαιό του με την ιταλική ομάδα έχει διάρκεια έως το 2028.

