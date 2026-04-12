Νίκη - μισή παραμονή η Τζένοα

Με γκολ στο φινάλε η Τζένοα επικράτησε 2-1 της Σασουόλο και έκανε μεγάλο βήμα παραμονής στην Serie A.

Το σκορ άνοιξε ο Ρουσλάν Μαλινόβσκι στο 18’ με εκπληκτικό μακρινό σουτ εκτός περιοχής, trademark της καριέρας του (1-0) και οι δύο ομάδες βγήκαν στο δεύτερο μέρος με 10 παίκτες αφού Έλερτσον και Μπεράρντι αποβλήθηκαν για κοκορομαχία στη φυσούνα. Στο 57’ η Σασουόλο ισοφάρισε με τον Ισμαέλ Κονέ έπειτα από κόρνερ και επαφή του Μοχαμέροβιτς, όμως οι γηπεδούχοι πήραν τη νίκη στο 84’ με τον Εκουμπάν έπειτα από προσπάθεια του Μεσίας (2-1).

sdna.gr