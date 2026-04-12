Ανεβαίνει ο… πήχης

Tην ερχόμενη Τρίτη (14/04) η Ομόνοια θα ταξιδέψει με προορισμό την «Αρένα» όπου θα αναμετρηθεί με την ΑΕΚ για την 3η αγωνιστική.

Ένα παιχνίδι χωρίς ιδιαίτερες… συστάσεις. Οι πράσινοι, με ενδεχόμενο τρίποντο, θα εκτοξευτούν στο +11 και θα αγκαλιάσουν ακόμη περισσότερο τον τίτλο. Η ομάδα της πρωτεύουσας είναι αήττητη κόντρα στην ΑΕΚ καθώς στις τρεις αναμετρήσεις (βρέθηκαν και σε νοκ άουτ παιχνίδι κυπέλλου), μετρά δύο νίκες και μια ισοπαλία. Ωστόσο, πρόκειται για αναμετρήσεις που… δυσκόλεψαν το «τριφύλλι».

Απόδειξη αυτού είναι πως θεωρούνται «στενά» τρίποντα με 1-0 και 2-1 (στο κύπελλο). Ο Χαράλαμπος Κυριακίδης λοιπόν αναμένεται πως θα έχει πιο… επιβαρυμένο 90λεπτο. Στο παιχνίδι με την Πάφο FC δεν χρειάστηκε να κάνει ιδιαίτερα αισθητή την παρουσία του, αφού οι συμπαίκτες του κράτησαν τους γαλάζιους μακριά από την εστία του. Η ΑΕΚ ωστόσο είναι σε καλύτερο φεγγάρι από την παφιακή ομάδα κι έτσι ο δείκτης δυσκολίας για τον Κύπριο κίπερ θα είναι ψηλότερος.

Βέβαια, ο 27χρονος χαίρει εκτίμησης από όλη την οικογένεια των πρασίνων. Ο Φαμπιάνο μετά το παιχνίδι με την Πάφο FC, κατέβηκε στα αποδυτήρια και έδωσε τα εύσημα στον συμπαίκτη του. Πιστεύουν στον Κυριακίδη, ο ίδιος θέλει να δικαιώσει τις προσδοκίες και να φανεί αντάξιος των προσδοκιών.

Όσον αφορά στην προσέλευση για το παιχνίδι της Τρίτης, έχει σημειωθεί sold out από τους φίλους των πρασίνων (800). Αγωνιστικά, δεν υπολογίζονται οι Φαμπιάνο, Ουζόχο και Μαγιαμπέλα. Ο Εβάντρο βρίσκεται στο όριο (2 κάρτες) κι έτσι θα χρειαστεί… προσοχή ώστε να μην χάσει ΑΠΟΕΛ ή Απόλλωνα.