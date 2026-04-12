Ανεβαίνει ο… πήχης

ΑΓΑΘΗ ΚΛΩΝΑΡΗ

Δημοσιευτηκε:

Αναμένεται πως θα έχει πιο… επιβαρυμένο 90λεπτο

Tην ερχόμενη Τρίτη (14/04) η Ομόνοια θα ταξιδέψει με προορισμό την «Αρένα» όπου θα αναμετρηθεί με την ΑΕΚ για την 3η αγωνιστική.

Ένα παιχνίδι χωρίς ιδιαίτερες… συστάσεις. Οι πράσινοι, με ενδεχόμενο τρίποντο, θα εκτοξευτούν στο +11 και θα αγκαλιάσουν ακόμη περισσότερο τον τίτλο. Η ομάδα της πρωτεύουσας είναι αήττητη κόντρα στην ΑΕΚ καθώς στις τρεις αναμετρήσεις (βρέθηκαν και σε νοκ άουτ παιχνίδι κυπέλλου), μετρά δύο νίκες και μια ισοπαλία. Ωστόσο, πρόκειται για αναμετρήσεις που… δυσκόλεψαν το «τριφύλλι».

Απόδειξη αυτού είναι πως θεωρούνται «στενά» τρίποντα με 1-0 και 2-1 (στο κύπελλο). Ο Χαράλαμπος Κυριακίδης λοιπόν αναμένεται πως θα έχει πιο… επιβαρυμένο 90λεπτο. Στο παιχνίδι με την Πάφο FC δεν χρειάστηκε να κάνει ιδιαίτερα αισθητή την παρουσία του, αφού οι συμπαίκτες του κράτησαν τους γαλάζιους μακριά από την εστία του. Η ΑΕΚ ωστόσο είναι σε καλύτερο φεγγάρι από την παφιακή ομάδα κι έτσι ο δείκτης δυσκολίας για τον Κύπριο κίπερ θα είναι ψηλότερος.

Βέβαια, ο 27χρονος χαίρει εκτίμησης από όλη την οικογένεια των πρασίνων. Ο Φαμπιάνο μετά το παιχνίδι με την Πάφο FC, κατέβηκε στα αποδυτήρια και έδωσε τα εύσημα στον συμπαίκτη του. Πιστεύουν στον Κυριακίδη, ο ίδιος θέλει να δικαιώσει τις προσδοκίες και να φανεί αντάξιος των προσδοκιών.

Όσον αφορά στην προσέλευση για το παιχνίδι της Τρίτης, έχει σημειωθεί sold out από τους φίλους των πρασίνων (800). Αγωνιστικά, δεν υπολογίζονται οι Φαμπιάνο, Ουζόχο και Μαγιαμπέλα. Ο Εβάντρο βρίσκεται στο όριο (2 κάρτες) κι έτσι θα χρειαστεί… προσοχή ώστε να μην χάσει ΑΠΟΕΛ ή Απόλλωνα.

Όσοι ξέφυγαν του Σεμέδο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Μια... γάτα διέκοψε το Εστρέλα ντε Αμαντόρα-Σπόρτινγκ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ο Sinner εκθρόνισε τον Alcaraz και πήρε ξανά το Νο.1

Τένις

|

Category image

Δεν ξυπνάει από τον εφιάλτη: Η βαθμολογία και το πρόγραμμα της Τότεναμ μέχρι το τέλος της Premier League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Φόρεστ χαμογελά για τον βαθμό της και το… πάθημα της Τότεναμ, ανατροπή με Ματετά για την Πάλας

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δεν έφευγε ο κόσμος της Λίβερπουλ μέχρι Ρόμπερτσον και Σαλάχ να μπουν στα αποδυτήρια!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Ρόμπερτσον αποκάλυψε γιατί φεύγει από τη Λίβερπουλ: «Ένας είναι ο βασικός λόγος και τα είπαμε ειλικρινά…»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Δεν τελειώνει η κατηφόρα για την Τότεναμ που μένει στη ζώνη του υποβιβασμού!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σενάρια για διάδοχο του Μικέλ Αρτέτα – Στο προσκήνιο ο Φάμπρεγκας

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τραυματίστηκε και αποχώρησε δακρυσμένος ο Ρομέρο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Εθνική Futsal: Νίκησε το Σαν Μαρίνο και περιμένει

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Απάντηση στην προκατάληψη

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Νίκη - μισή παραμονή η Τζένοα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Λίβερπουλ βρήκε τον αντικαταστάτη του Σαλάχ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανεβαίνει ο… πήχης

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη