Η Λίβερπουλ βρήκε τον αντικαταστάτη του Σαλάχ

Η Λίβερπουλ εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Γιανκούμπα Μίντε, βλέποντάς τον ως μία πιθανή λύση για την επόμενη μέρα στην επίθεση, ειδικά ως αντικαταστάτη του Μοχάμεντ Σαλάχ.

Ο νεαρός εξτρέμ της Μπράιτον, που στο παρελθόν έχει συνεργαστεί με τον Άρνε Σλοτ στη Φέγενορντ, βρίσκεται ψηλά στη λίστα των «κόκκινων» για το καλοκαίρι.

Ο αποκαλούμενος «Γκαμπιανός Μέσι» έχει παρουσιάσει θετικά δείγματα γραφής φέτος στην Premier League, με 2 γκολ και 4 ασίστ, όμως για να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του θα χρειαστεί να δείξει μεγαλύτερη σταθερότητα και να κλείσει τη σεζόν με ακόμη καλύτερες εμφανίσεις.Σε κάθε περίπτωση, η Λίβερπουλ συνεχίζει να ψάχνει λύσεις για το μέλλον της επιθετικής της γραμμής, με τον Μίντε να αποτελεί μία από τις πιο ενδιαφέρουσες επιλογές.

🚨 Liverpool are looking at Brighton and Gambia winger Yankuba Minteh - who worked under Arne Slot at Feyenoord - to potentially replace outgoing forward Mo Salah.



The 'Gambian Messi' Minteh has scored twice and made 4 assists in the Premier League this season.



— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) April 12, 2026

