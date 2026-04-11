Πανό από οπαδούς της Λίβερπουλ κατά των παικτών: «Παλέψτε! Βγάζετε σε ένα μήνα, όσα εμείς σε χρόνια»

Ένα ηχηρό και ιδιαίτερα συμβολικό μήνυμα θέλουν να στείλουν οι οπαδοί της Λίβερπουλ στο «Άνφιλντ», πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης με τη Φούλαμ, εκφράζοντας ανοιχτά την απογοήτευσή τους για την εικόνα της ομάδας τη φετινή σεζόν.

Οι φίλοι των «Reds» επέλεξαν να αποτυπώσουν σε ένα πανό που ετοίμασαν, το βλέμμα απορίας του Ντόμινικ Σομποσλάι από την πρόσφατη βαριά ήττα από τη Μάντσεστερ Σίτι, όταν οι εξέδρες άρχισαν να αδειάζουν μετά το τέταρτο γκολ. Εκείνη η στιγμή, με τον Ούγγρο μέσο να παρακολουθεί τους φιλάθλους να αποχωρούν και να γυρίζει προς το μέρος τους να τους... «κράξει», έγινε το σύμβολο της απόστασης που φαίνεται να δημιουργείται φέτος ανάμεσα στην ομάδα και τον κόσμο της. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Σόμποσλάι είναι μακράν του δεύτερου ο καλύτερος φετινός ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ.

Οι οπαδοί των «κόκκινων» χρησιμοποίησαν αυτή την εικόνα για να στείλουν ένα σκληρό, αλλά ξεκάθαρο μήνυμα προς τα αποδυτήρια. Με λόγια που αποτύπωναν την απογοήτευση και την οργή τους, στάθηκαν στην έλλειψη έντασης, πάθους και διάθεσης που, όπως θεωρούν, αλλά και όπως ξεκάθαρα φαίνεται, παρουσιάζει η ομάδα, τονίζοντας πως η πίστη και η στήριξη της εξέδρας δεν μπορούν να θεωρούνται δεδομένες χωρίς την αντίστοιχη προσπάθεια μέσα στο γήπεδο.

Το πανό συγκεκριμένα αναφέρει: «Πίστη; Όλοι σας δεν παλεύετε, δεν προσπαθείτε, δεν έχετε πάθος. Και μιλάτε για πίστη στην ομάδα; Βγάζετε (σε χρήματα) περισσότερα σε μία εβδομάδα από ότι πολλοί από εμάς μέσα σε χρόνια».

Το πανό δεν αποτελεί μια απλή έκφραση δυσαρέσκειας. Είναι μια ξεκάθαρη υπενθύμιση της ιδιαίτερης σχέσης που υπάρχει στο «Άνφιλντ» ανάμεσα στους παίκτες και τον κόσμο. Οι φίλοι της Λίβερπουλ έχουν αποδείξει διαχρονικά πως στέκονται δίπλα στην ομάδα, ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές. Ωστόσο, η έλλειψη μαχητικότητας και η εικόνα αδιαφορίας είναι στοιχεία που δύσκολα γίνονται αποδεκτά από μια εξέδρα που έχει μάθει να απαιτεί προσπάθεια μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Η κίνηση αυτή αντικατοπτρίζει το κλίμα που επικρατεί στις τάξεις των οπαδών, με τη φετινή σεζόν να συνοδεύεται από αυξανόμενη πίεση και τη σχέση ομάδας-κόσμου να δοκιμάζεται περισσότερο από κάθε άλλη φορά τα τελευταία χρόνια.

