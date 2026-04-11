ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Απολαυστική η Εθνική, εκδικήθηκε την Ουγγαρία!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Πραγματοποιώντας σπουδαία εμφάνιση, η Εθνική επικράτησε με εμφατικά 16-10 της Ουγγαρίας, πήρε εκδίκηση από τους «Μαγυάρους» και πέτυχε την πρώτη της νίκη στη 2η φάση των προκριματικών του World Cup!

Πήρε εκδίκηση από την Ουγγαρία η φοβερή Ελλάδα! Με την άμυνα της να είναι... αδιαπέραστη, μετρώντας 10 μπλοκ, η Εθνική πόλο ανδρών, πλήρωσε τους Μαγυάρους με το ίδιο νόμισμα επικρατώντας εμφατικά 16-10 και πέτυχε την πρώτη της νίκη στη 2η αγωνιστική της Β' φάσης των προκριματικών του World Cup!

Φοβερή εμφάνιση από το σύνολο του Θοδωρή Βλάχου, το οποίο είχε την στήριξη του κοινού του στο κολυμβητήριο «Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης» της Αλεξανδρούπολης

Έτσι η Εθνική ύστερα από την ήττα στο ματς με την Ιταλία, πήρε μια σπουδαία νίκη και πλέον στρέφεται στην αυριανή αναμέτρηση με την Ισπανία (12/4, 13:00, ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ), όπου θα προσπαθήσει να έχει ανάλογη εμφάνιση, διεκδικώντας το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στη βαθμολογία.

Τα οκτάλεπτα: 0-4, 3-5, 4-2, 3-5

Ελλάδα (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Πούρος 3, Σκουμπάκης, Χατζής 3, Αργυρόπουλος 3, Παπαναστασίου, Γκίλλας 3, Καλογερόπουλος 2, Αλαφραγκής, Κάκαρης, Νικολαΐδης, Τζωρτζάτος, Σπάχιτς 2, Γαρδίκας.

Ουγγαρία (Ζολτ Βάργκα): Τσόμα, Τάτραϊ, Ντάλα, Βίνσε Βιγκβάρι 1, Νάγκι 1, Φέκετε 2, Mπούριαν 2, Λούγκοσι 1, Βέντελ Βιγκβάρι 2, Γιάνσικ 1, Σάλαϊ, Βόγκελ, Βίσμεγκ, Βίνσε Βάργκα.

sport-fm.gr 

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

