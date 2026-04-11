Απολαυστική η Εθνική, εκδικήθηκε την Ουγγαρία!

Πήρε εκδίκηση από την Ουγγαρία η φοβερή Ελλάδα! Με την άμυνα της να είναι... αδιαπέραστη, μετρώντας 10 μπλοκ, η Εθνική πόλο ανδρών, πλήρωσε τους Μαγυάρους με το ίδιο νόμισμα επικρατώντας εμφατικά 16-10 και πέτυχε την πρώτη της νίκη στη 2η αγωνιστική της Β' φάσης των προκριματικών του World Cup!

Φοβερή εμφάνιση από το σύνολο του Θοδωρή Βλάχου, το οποίο είχε την στήριξη του κοινού του στο κολυμβητήριο «Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης» της Αλεξανδρούπολης

Έτσι η Εθνική ύστερα από την ήττα στο ματς με την Ιταλία, πήρε μια σπουδαία νίκη και πλέον στρέφεται στην αυριανή αναμέτρηση με την Ισπανία (12/4, 13:00, ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ), όπου θα προσπαθήσει να έχει ανάλογη εμφάνιση, διεκδικώντας το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στη βαθμολογία.

Τα οκτάλεπτα: 0-4, 3-5, 4-2, 3-5

Ελλάδα (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Πούρος 3, Σκουμπάκης, Χατζής 3, Αργυρόπουλος 3, Παπαναστασίου, Γκίλλας 3, Καλογερόπουλος 2, Αλαφραγκής, Κάκαρης, Νικολαΐδης, Τζωρτζάτος, Σπάχιτς 2, Γαρδίκας.

Ουγγαρία (Ζολτ Βάργκα): Τσόμα, Τάτραϊ, Ντάλα, Βίνσε Βιγκβάρι 1, Νάγκι 1, Φέκετε 2, Mπούριαν 2, Λούγκοσι 1, Βέντελ Βιγκβάρι 2, Γιάνσικ 1, Σάλαϊ, Βόγκελ, Βίσμεγκ, Βίνσε Βάργκα.

