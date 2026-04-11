Σαν να... τέσταρε τις αντιδράσεις της η Έβερτον κόντρα στο ιστορικό ρεκόρ του Ίγκορ για την Μπρέντφορντ!

Δεχόταν γκολ και τότε... ξυπνούσε. Σαν να της πατούσε το κουμπί της αντίδρασης η Μπρέντφορντ, αντί να της κλονίζει το ηθικό. Η Έβερτον στο... τεστ αντιδράσεων μάλλον πήρε άριστα στο GTech Community Stadium με το 2-2 που απέσπασε στο 90' κόντρα στους «bees». Ιστορική επίδοση από τον Ίγκορ Τιάγκο των 21 τερμάτων στη φετινή Πρέμιερ Λιγκ.

Η Μπρέντφορντ κατάφερε να σοκάρει την Έβερτον από τα πρώτα λεπτά και από το 3’ απέκτησε το προβάδισμα στο σκορ με 1-0! Θύτης, ποιος άλλος; Ο Ίγκορ Τιάγκο που ευστόχησε από την άσπρη βούλα κι έφτασε στα 20 γκολ στο φετινό πρωτάθλημα για να γίνει ο τρίτος ποδοσφαιριστής στα χρονικά των «bees» με τέτοιο αριθμό τερμάτων στην πρώτη κατηγορία μετά τους Τόνεϊ και Εμπουεμό που αμφότεροι αποτελούν παρελθόν από το κλαμπ.

Τα «ζαχαρωτά» πήραν τον χρόνο τους μέχρι να συνέλθουν από το κάκιστο ξεκίνημά τους στην αναμέτρηση, αλλά βρήκαν πατήματα και απάντηση στο γκολ που δέχθηκαν για να φέρουν το ματς στα ίσα. Στο 25ο λεπτό και με υποψία για επιθετικό φάουλ από τον Ο’Μπράιεν, ο Γκέιγ βρήκε τον Μπέτο κι ο τελευταίος με κεφαλιά έγραψε το 1-1 με το 4ο γκολ του στα 5 πιο πρόσφατα ματς. Ο Πίκφορντ, ωστόσο, παρέμεινε σε εγρήγορση, η Μπρέντφορντ είχε ευκαιρίες και δοκάρια, αλλά ο κίπερ της Έβερτον χαμογελούσε με όσα συνέβαιναν και έδειχνε γι’ ακόμα μια φορά ατρόμητος.

Και μπορεί η ομάδα του Κιθ Άντριους να έδειχνε πιο επικίνδυνη, αυτό όμως δεν σήμαινε ότι ο Κέλεχερ ήταν άνετος στη δική του εστία, με το κλαμπ του Μέρσεϊσαϊντ να έχει και τις δικές της απειλητικές στιγμές. Ο Τιάγκο, ωστόσο, θα έφτανε και στα 21 γκολ στην Πρέμιερ, «κλέβοντας» την προσπάθεια του Καγιόντε που έκανε διαγώνιο… μπάσιμο προς την περιοχή της Έβερτον και το σουτ που επιχείρησε ο συμπαίκτης του βρέθηκε στην πορεία της μπάλας για να της αλλάξει τροχιά και να νικήσει τον Πίκφορντ για το 2-1. Μάλιστα, ο Βραζιλιάνος σκόρερ έγινε ο πρώτος στην ιστορία της ομάδας του με 21+ τέρματα σε μια αγωνιστική περίοδο στο κορυφαίο πρωτάθλημα!

Πολύ θα ήθελε να το έχει συνδυάσει αυτό με νίκη και με νέα προσωρινή παρουσία στην 6η θέση της βαθμολογίας της Πρέμιερ. Ωστόσο, στο 90’ ο Ντιούσμπερι - Χολ με ωραίο διαγώνιο σουτ με το αριστερό σε φάση διαρκείας έγραψε το τελικό 2-2 αποσπώντας βαθμό για τον σύλλογο του Μέρσεϊσαϊντ.

