Τρόμος για Μπαρτσελόνα

Η Ατλέτικο κέρδισε εκτός έδρας την Μπαρτσελόνα με 2-0 στον πρώτο προημιτελικό του Champions League, παρόλα αυτά ουδείς είναι σίγουρος αν θα προκριθεί. Απίστευτο; Κι όμως! Η ομάδα του Χάνσι Φλικ, όντας με παίκτη λιγότερο για ένα ημίχρονο και κάτι, βρήκε αρκετές ευκαιρίες, όχι μόνο για να μειώσει στο σκορ, ακόμη και για να ισοφαρίσει! Οπότε, ποιος μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα πάει στον επαναληπτικό της Μαδρίτης και δεν θα σκοράρει ένα ή δύο γκολ νωρίς-νωρίς; Άλλωστε, πριν από λίγο καιρό πήγε να γυρίσει το 4-0 του πρώτου αγώνα στο κύπελλο όταν τελικά έμεινε στο 3-0 του επαναληπτικού. Αυτό που γράφουμε σίγουρα βρίσκει σύμφωνο τον Τσόλο Σιμεόνε, ο οποίος από το 0-1 κιόλας του αγώνα στο Καμπ Νου ξεκίνησε διαχείριση.

