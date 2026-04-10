Με Μπαλντίνι η Ιταλία κόντρα σε Ελλάδα και Λουξεμβούργο

Με τον προπονητή της Under-21  Σίλβιο Μπαλντίνι θα αγωνιστεί η Ιταλία  στους δύο φιλικούς αγώνες τον Ιούνιο εναντίον του Λουξεμβούργου και της Ελλάδας, ανακοίνωσε (10/4) η ιταλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία (FIGC).

 «Για την επιστροφή της στο γήπεδο τον Ιούνιο, η εθνική θα καθοδηγηθεί από τον Σίλβιο Μπαλντίνι», δήλωσε η FIGC σε σύντομο δελτίο τύπου. 

 Ο Μπαλντίνι, ο οποίος είναι επικεφαλής των Azzurini, της εθνικής ομάδας Under-21 της Ιταλίας, από τον Ιούλιο του 2025, θα ηγηθεί των ανδρών της Ιταλίας στις 3 Ιουνίου στο Λουξεμβούργο και, τέσσερις ημέρες αργότερα, στο Ηράκλειο απέναντι στην εθνικής μας.

 Έχοντας προπονήσει στο παρελθόν ομάδες όπως η Παλέρμο, η Πάρμα και η Έμπολι, ο Μπαλντίνι είναι γνωστός για τις ανορθόδοξες μεθόδους προπόνησής του: τον περασμένο Οκτώβριο, όλοι οι παίκτες Under-21 προπονήθηκαν φορώντας επιθέματα στα μάτια, κυρίως για να βελτιώσουν τη συγκέντρωσή τους. 

 Ο Τζενάρο Γκατούζο παραιτήθηκε μετά τον αποκλεισμό από  την Βοσνία/Ερζεγοβίνη. 

 Ο διορισμός του επόμενου προπονητή, του τέταρτου από τον Ιούνιο του 2023, θα γίνει μετά την εκλογή νέου προέδρου της FIGC στις 22 Ιουνίου μετά την παραίτηση του Γκαμπριέλε Γκραβίνα.

 Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, ο Αντόνιο Κόντε, ο οποίος προηγουμένως προπονούσε τους Ατζούρι (2014-16) και έχει συμβόλαιο με τη Νάπολι έως το 2027,  είναι  εκείνος που συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες.

 

Πηγή: sport-fm.gr

