Γιουβέντους μέχρι το 2028 ο Σπαλέτι!

Κάτοικος Τορίνου για ακόμη δύο χρόνια θα παραμείνει ο Λουτσιάνο Σπαλέτι!

Το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής (10/04) η Γιουβέντους ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον 67χρονο τεχνικό, με τις δύο πλευρές να υπογράφουν μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Ο πολύπειρος Ιταλός προπονητής βρίσκεται στον πάγκο των «μπιανκονέρι» από τον περασμένο Οκτώβριο, έχοντας βελτιώσει αισθητά την εικόνα της ομάδας στο διάστημα παρουσίας του.

Ενδεικτικό είναι πως η Γηραιά Κυρία μετρά 17 νίκες σε σύνολο 31 αγώνων σε όλες τις διοργανώσεις με τον ίδιο στην τεχνική ηγεσία.

