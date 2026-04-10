Πλήγμα για την Μπάγερν: Εκτός δράσης για άγνωστο διάστημα ο Καρλ

Σε μία περίοδο που βρίσκεται σε... δαιμονιώδη φόρμα και ίσως στην καλύτερη της φάση στη σεζόν, η Μπάγερν Μονάχου υπέστη ένα σημαντικό πλήγμα.

Ο Λέναρντ Καρλ υπέστη θλάση μυϊκών ινών στο πίσω μέρος του δεξιού μηρού, έναν τραυματισμό αρκετά «ύπουλο», χωρίς να προσδιορίζεται το ακριβές διάστημα αποκατάστασης και επιστροφής του 18χρονου μεσοεπιθετικού.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής των Βαυαρών τραυματίστηκε τη χειρότερη δυνατή περίοδο, πάνω που είχε αρχίσει να σταθεροποιείται στην ομάδα, είτε ξεκινώντας βασικός, είτε περνώντας ως αλλαγή. Τη φετινή σεζόν έχει απολογισμό εννέα γκολ και επτά ασίστ σε 36 συμμετοχές.Η Μπάγερν βρίσκεται... αγκαλιά με τη «σαλατιέρα» στη Bundesliga, είναι στα ημιτελικά του Κυπέλλου Γερμανίας, ενώ κέρδισε 2-1 τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων στα προημιτελικά του Champions League, με το όνειρο του τρεμπλ να είναι ακόμα «ζωντανό» για την ομάδα του Βινσέντ Κομπανί, η οποία είναι πραγματική «μηχανή» των γκολ (και) φέτος...

