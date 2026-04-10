Ρεάλ Μαδρίτης: Διαψεύδει κατηγορηματικά σενάρια για νέο αθλητικό διευθυντή

Η Ρεάλ Μαδρίτης διαψεύδει τα σενάρια περί πρόσληψης αθλητικού διευθυντή, χαρακτηρίζοντας «ψευδή» τα δημοσιεύματα του Cadena SER.

Κατηγορηματική ήταν η διάψευση της Ρεάλ Μαδρίτης σε δημοσιεύματα που τη θέλουν να εξετάζει την πρόσληψη αθλητικού διευθυντή, με τη «βασίλισσα» να βάζει τέλος στη σχετική φημολογία.

Μέσω επίσημης ανακοίνωσης, οι «μερένχες» ξεκαθάρισαν πως οι πληροφορίες που μετέδωσε η εκπομπή «El Larguero» του Cadena SER είναι «απολύτως ψευδείς», τονίζοντας ότι δεν υπάρχει τέτοιο πλάνο στη δομή του συλλόγου.

Στο ίδιο μήνυμα, η διοίκηση της Ρεάλ υπογράμμισε την απόλυτη εμπιστοσύνη της στη λειτουργία του υπάρχοντος μοντέλου διοίκησης, το οποίο – όπως σημειώνεται – έχει οδηγήσει τον σύλλογο σε μία από τις πιο επιτυχημένες περιόδους της ιστορίας του.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις έξι κατακτήσεις Champions League μέσα σε μία δεκαετία, στοιχείο που χρησιμοποιείται ως απόδειξη της αποτελεσματικότητας της υφιστάμενης δομής.

Τα δημοσιεύματα από την Ισπανία ανέφεραν ότι η Ρεάλ εξετάζει αλλαγές σε οργανωτικό επίπεδο, με πιθανή επαναφορά του ρόλου του αθλητικού διευθυντή, κάτι που είχε εγκαταλειφθεί τα προηγούμενα χρόνια.

Η ανακοίνωση της Ρεάλ αναφέρει: «Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοινώνει ότι η πληροφορία που μεταδόθηκε από την εκπομπή El Larguero της Cadena SER το βράδυ της Τετάρτης, σύμφωνα με την οποία ο σύλλογος εξετάζει την πρόσληψη αθλητικού διευθυντή, είναι απολύτως ψευδής.

Η Ρεάλ Μαδρίτης εκτιμά ιδιαίτερα το έργο που επιτελεί η υπάρχουσα διοικητική και αγωνιστική δομή, η οποία έχει οδηγήσει τον σύλλογο σε μία από τις πιο επιτυχημένες περιόδους της ιστορίας του, με την κατάκτηση πολλών τίτλων, μεταξύ των οποίων έξι Champions League σε δέκα χρόνια».

