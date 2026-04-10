Η Premier League επιστρέφει 19 ημέρες μετά και ο Ντε Τζέρμπι ίσως ξεκινήσει στην Τότεναμ από τον… υποβιβασμό!

Πόσο πιθανό είναι να ξεκινήσει ο Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι τη θητεία του στην Τότεναμ από τη «ζώνη» του υποβιβασμού; Πολύ! Αρκεί μόνο ένα αποτέλεσμα, στην επιστροφή της Premier League, μετά από 19 ημέρες…

Το πιο ωραίο και απρόβλεπτο πρωτάθλημα του κόσμου επιστρέφει! Επιτέλους. Πέρασαν 19 ημέρες από την τελευταία φορά.

Μπορεί αρκετοί να μην το έχετε συνειδητοποιήσει, αλλά η τελευταία φορά που παρακολουθήσαμε την κορυφαία κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου, ορίζεται στις 22 Μαρτίου. Εκεί σταμάτησαν όλα, στην 31η αγωνιστική της σεζόν, με τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες, αλλά και τους προημιτελικούς του FA Cup να μεσολαβούν.

Σχεδόν 20 ημέρες μετά, η Premier League είναι ξανά εδώ και η 32η «στροφή» του πρωταθλήματος είναι προ των πυλών, με την αναμέτρηση της Γουέστ Χαμ με τη Γουλβς. Το τελευταίο ματς ήταν η ήττα των «σφυριών» με 2-0 από την Άστον Βίλα και τώρα, ποδαρικό στο επόμενο «κομμάτι» της σεζόν γίνεται ξανά από το σύνολο του Νούνο Εσπιρίτο Σάντο.

Πρόκειται για ένα πολύ κομβικό ματς. Αν η Γουέστ Χαμ επικρατήσει της «ουραγού», τότε θα φτάσει τους 32 βαθμούς, με παιχνίδι περισσότερο. Θα ισοβαθμήσει με τη Νότιγχαμ Φόρεστ, αλλά θα είναι στη 17η θέση, έχοντας χειρότερη διαφορά τερμάτων.

Υπό αυτήν τη συνθήκη, η θητεία του Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι στην Τότεναμ θα ξεκινήσει από τη «ζώνη» του υποβιβασμού. Διότι η Τότεναμ θα είναι 18η, για πρώτη φορά στην χρονιά, για τουλάχιστον 48 ώρες και θα αγωνιστεί την Κυριακή (12/04), απέναντι στη Σάντερλαντ, στο «Στάδιο του Φωτός».

Σε ό,τι αφορά την περίπτωση της ισοπαλίας στο Γουέστ Χαμ – Γουλβς; Σε αυτήν την περίπτωση, θα ισοβαθμήσει η γηπεδούχος με την Τότεναμ, αλλά ο πίνακας δεν θα διαφοροποιηθεί, λόγω της διαφοράς τερμάτων.

Συνοπτικά, είναι στο -19 η Γουέστ Χαμ, στο -10 η Τότεναμ και στο -12 η Νότιγχαμ Φόρεστ. Ας έχουμε και όλα αυτά στο πίσω μέρος του μυαλού μας…

