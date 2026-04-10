Ατζέντης Έντσο Φερνάντες: «Τα ξεκαθαρίσαμε με την Τσέλσι, είμαστε στην ίδια σελίδα...»

Το απαραίτητο ξεκαθάρισμα φαίνεται πως έγινε με όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές στο θέμα του Έντσο Φερνάντες, με την Τσέλσι, τον ποδοσφαιριστή και τον μάνατζέρ του να τα λένε εκτενώς και να καταλήγουν στο συμπέρασμα πως η συνεργασία τους μπορεί να συνεχιστεί αρμονικά.

Ο ατζέντης του Αργεντινού ηγέτη των «μπλε», Χαβιέ Παστόρε, με νέα δημόσια τοποθέτησή του αναφορικά με την τιμωρία του αποκλεισμού του πελάτη του από δυο παιχνίδια των Παγκόσμιων Κυπελλούχων, σχολίασε:

«Είμαστε όλοι στην ίδια σελίδα, ξεκαθαρίσαμε τα πράγματα. Στην πραγματικότητα, ουδέποτε υπήρξε πολύ σοβαρό πρόβλημα, οπότε τα κάναμε όλα ξεκάθαρα. Δεν υπήρχε καμία πρόθεση από τον Έντσο να φανεί ασεβής προς την Τσέλσι ή να προκαλέσει προβλήματα. Είναι αρχηγός, είναι από τους ηγέτες της ομάδας και φέτος έχει αποδείξει στο γήπεδο πως βρίσκεται στην καλύτερη κατάσταση».

Ο εκπρόσωπος του Έντσο ήταν εκείνος που είχε ρίξει περισσότερο λάδι στη φωτιά όταν είχε κάνει λόγο για σκληρή και άδικη τιμωρία από μεριάς Ροζίνιορ προς τον παίκτη μετά τις δηλώσεις για τη Μαδρίτη και τον τρόπο που μιλούσε για το καλοκαίρι αφήνοντας παν ενδεχόμενο ανοιχτό για μεταγραφή.

Ωστόσο, φαίνεται πως έχει υπάρξει η απαραίτητη ανακωχή ανάμεσα σε όλες τις πλευρές αυτή τη στιγμή...

