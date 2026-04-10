«Καυτός» στην αγορά ο Ουναΐ

Ο Αζεντίν Ουναΐ έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο «hot» ονόματα της ευρωπαϊκής αγοράς, χάρη στις εμφανίσεις του με τη Χιρόνα.

Ο Μαροκινός μεσοεπιθετικός, που είχε περάσει και από τον Παναθηναϊκός, συνεχίζει να εντυπωσιάζει στη La Liga, επιβεβαιώνοντας το ταλέντο που είχε δείξει τα προηγούμενα χρόνια.

Παρά τον τραυματισμό που τον κράτησε εκτός για περίπου δύο μήνες κατά τη διάρκεια του Copa Africa, ο Ουναΐ επέστρεψε δυναμικά και αποτελεί ξανά βασικό «γρανάζι» για την ομάδα του, συμβάλλοντας σημαντικά στην προσπάθεια παραμονής της στην κατηγορία.

Οι εμφανίσεις του δεν περνούν απαρατήρητες, με συλλόγους από κορυφαία πρωταθλήματα, όπως η Αγγλία, η Ισπανία και η Γερμανία, να έχουν στραμμένο το βλέμμα πάνω του ενόψει της μεταγραφικής περιόδου.

Καθοριστικό ρόλο στο αυξημένο ενδιαφέρον παίζει και η ρήτρα αποδέσμευσης που υπάρχει στο συμβόλαιό του, η οποία φτάνει τα 20 εκατομμύρια ευρώ – ένα ποσό που θεωρείται προσιτό για ομάδες υψηλού επιπέδου.

Τη φετινή σεζόν, ο ικανός χαφ μετρά 16 συμμετοχές, έχοντας σημειώσει 4 γκολ και μοιράσει 3 ασίστ, αριθμοί που ενισχύουν ακόμη περισσότερο τη φήμη του ως ενός δημιουργικού και επιδραστικού ποδοσφαιριστή στον άξονα.

sdna.gr