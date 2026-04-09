Επίσημη διαμαρτυρία στην UEFA από την Μπαρτσελόνα για τη διαιτησία: «Απίστευτο ότι με VAR δεν δόθηκε αυτό το πέναλτι»

Σε επίσημη καταγγελία προς την UEFA προχώρησε η Μπαρτσελόνα, εκφράζοντας έντονη δυσαρέσκεια για τη διαιτησία στο πρώτο ματς των προημιτελικών του UEFA Champions League απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης.

Η Μπαρτσελόνα αντέδρασε επίσημα για το πέναλτι που δεν της δόθηκε κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης και ετοιμάζει επίσημη κίνηση προς την UEFA ενόψει της ρεβάνς.

Οι Καταλανοί ηττήθηκαν 2-0, ωστόσο το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στις αποφάσεις του διαιτητή Ίστβαν Κόβακς και του VAR, όπου βρισκόταν ο Κρίστιαν Ντίγκερτ, με αιχμή τη φάση του πέναλτι που δεν καταλογίστηκε.

Ο αντιπρόεδρος των «μπλαουγκράνα», Ραφαέλ Γιούστε, έκανε λόγο για ξεκάθαρη φάση που δεν αξιολογήθηκε σωστά, τονίζοντας πως προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι, παρά τη χρήση του VAR και τα διαθέσιμα τεχνολογικά μέσα, δεν δόθηκε η παράβαση.

Ξεκαθάρισε, μάλιστα, ότι ο σύλλογος εξετάζει την έκδοση επίσημης ανακοίνωσης, τονίζοντας πως τέτοιες καταστάσεις πρέπει να καταγγέλλονται ώστε να υπάρξει βελτίωση στη διαιτησία.

Παρά την έντονη δυσαρέσκεια, στην Μπαρτσελόνα στρέφουν ήδη το βλέμμα τους στη ρεβάνς, εκφράζοντας την πίστη ότι η ανατροπή είναι εφικτή, ενώ στο πρόγραμμα ακολουθεί και το σημαντικό παιχνίδι πρωταθλήματος απέναντι στην Εσπανιόλ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιούστε:

«Είναι απίστευτο ότι σήμερα, με όλα τα μέσα που διαθέτουμε ως κοινωνία σε τεχνικό, τεχνολογικό και ηλεκτρονικό επίπεδο, σε σχέση με το VAR, δεν δόθηκε ένα τέτοιο πέναλτι, τόσο ξεκάθαρο, είτε ήταν εκ προθέσεως είτε όχι, με σεβασμό προς όλους. Με εκπλήσσει, γιατί όλοι το είδαν. Δεν μιλάμε για τρεις βαθμούς, αλλά για έναν τίτλο όπως το Champions League. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε, γιατί η μνήμη είναι πολύ κοντή, ότι κάτι παρόμοιο μας συνέβη ήδη στο Κύπελλο Ισπανίας στο γήπεδο της Ατλέτικο Μαδρίτης. Πρέπει να το καταγγείλουμε, γιατί αλλιώς δεν θα υπάρξει βελτίωση.

Όλοι κάνουν λάθη, αλλά γίνονται πλέον πάρα πολλά και δεν μπορούμε να το αφήσουμε να περάσει έτσι. Ως σύλλογος εξετάζουμε εσωτερικά την πιθανότητα έκδοσης επίσημης ανακοίνωσης”, δήλωσε, αναφερόμενος στη διαιτησία του Ρουμάνου Ιστβάν Κόβακς στο γήπεδο και του Γερμανού Κρίστιαν Ντίγκερτ στο VAR, κυρίως για το πέναλτι που δεν καταλογίστηκε για χέρι του Πουμπίλ, καθώς θεωρήθηκε ότι ο Mούσο είχε ήδη θέσει την μπάλα σε παιχνίδι».

sport-fm.gr 

