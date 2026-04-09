Αγνοούνται επτά ποδοσφαιριστές από την Ερυθραία

Επτά παίκτες από την Ερυθραία αγνοούνται μετά από έναν αγώνα για τα προκριματικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής 2027

«Αυτό το περιστατικό είναι ένα... μυστήριο. Η Ερυθραία νίκησε την Εσουατίνι στις 31 Μαρτίου στη Λομπάμπα και κανείς δεν ξέρει με σιγουριά τι συνέβη στην συνέχεια», δήλωσε ο αξιωματούχος, ο οποίος θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του και συνέχισε:

    «Πιστεύουμε ότι όλοι οι παίκτες έφυγαν από την Εσουατίνι για την Νότια Αφρική (σ.σ. όπου η ομάδα έκανε στάση στον δρόμο της επιστροφής μέσω Αιγύπτου). Αλλά όταν η αντιπροσωπεία έφθασε στο Κάιρο, επτά παίκτες αγνοούνταν». 

    Ένα μέλος της κοινότητας της Ερυθραίας στην Νότια Αφρική δήλωσε στο AFP ότι είχε δει αρκετούς από τους αγνοούμενους παίκτες στο Γιοχάνεσμπουργκ, αλλά αρνήθηκε να δώσει περισσότερες πληροφορίες, επικαλούμενο ανησυχία για την ασφάλεια τους. 

    Τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι τα τελευταία 20 χρόνια, περίπου 80 Ερυθραίοι, οι οποίοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο (παίκτες, προπονητές, αξιωματούχοι) έχουν αυτομολήσει κατά την διάρκεια αγώνων που διεξάγονται στο εξωτερικό. Η απεριόριστη στρατιωτική θητεία στην χώρα της Ανατολικής Αφρικής, που κυβερνάται από την ανεξαρτησία της το 1993 από τον Ισαΐας Αφουέρκι, θεωρείται ένας από τους κύριους λόγους για αυτές τις αυτομολήσεις. Αυτές οι επτά νέες περιπτώσεις, ήταν μεταξύ των δέκα διεθνών παικτών της Ερυθραίας που επιλέχθηκαν για αυτόν τον αγώνα. Οι υπόλοιποι 14 παίκτες της 24μελούς αποστολής, αγωνίζονται σε ξένα πρωταθλήματα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Παρασύρθηκε από τον ρυθμό της Βαλένθια, αποχαιρέτησε το πλεονέκτημα και χάνει την εξάδα ο Παναθηναϊκός

EUROLEAGUE

|

Category image

Σπουδαίο διπλό της Ρεάλ στην Πόλη

EUROLEAGUE

|

Category image

Νίκολιτς: «Βαρύ σκορ, αλλά μπορεί να γυρίσει - Πιστεύουμε στην πρόκριση»

Ελλάδα

|

Category image

Ρομάριο: «Η Βραζιλία μπορεί να κατακτήσει το Μουντιάλ, με τον Αντσελότι αποκτήσαμε ξανά αυτοπεποίθηση»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αν η σιγουριά του Μαρτίνς παρασύρει την ΑΕΛ...

ΑΕΛ

|

Category image

Γιακόβλιεβιτς: «Αθλητική και δυναμική ομάδα η Μπασκόνια»

EUROLEAGUE

|

Category image

Όλα στραβά και ανάποδα για την ΑΕΚ, θα ψάξει το θαύμα της πρόκρισης στη Φιλαδέλφεια

Ελλάδα

|

Category image

Καθάρισε την πρωτιά ο Ολυμπιακός

EUROLEAGUE

|

Category image

Έδωσε το σύνθημα για ανατροπή κόντρα στην Ατλέτικο ο Γιαμάλ: «Δεν έχει τελειώσει ακόμη...»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Ηχηρή» κίνηση με Γκαρνάτσο ψάχνει η Ρίβερ Πλέιτ – Το συζητά η Τσέλσι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αρνητική η στάση της Αστυνομίας για «νεκρές» ζώνες στον τελικό ΠΑΟΚ-ΟΦΗ!

Ελλάδα

|

Category image

Η κατάλληλη αντίδραση με… αστερίσκο

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Επίσημη διαμαρτυρία στην UEFA από την Μπαρτσελόνα για τη διαιτησία: «Απίστευτο ότι με VAR δεν δόθηκε αυτό το πέναλτι»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Θρήνος στον στίβο - Απεβίωσε ο Αντώνης Γεωργαλλίδης

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Στο στόχαστρο και των τριών «μεγάλων» του Μεξικού ο Αλμέιδα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη