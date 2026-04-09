Η Γιουβέντους θέλει να ενεργοποιήσει τη «βόμβα» με τον Άλισον

Στο μεταγραφικό προσκήνιο της Γιουβέντους βρίσκεται ο Άλισον Μπέκερ, με τους «μπιανκονέρι» να εξετάζουν σοβαρά την περίπτωσή του για την ενίσχυση στη θέση του τερματοφύλακα.

O 33χρονος γκολκίπερ της Λίβερπουλ φέρεται να είναι θετικός στο ενδεχόμενο επιστροφής στη Serie A, μετά από οκτώ χρόνια στην Αγγλία. Άλλωστε, γνωρίζει καλά το ιταλικό ποδόσφαιρο από τη θητεία του στη Ρόμα, όπου είχε συνεργαστεί και με τον Λουτσιάνο Σπαλέτι.

Στη Γιουβέντους υπάρχει ξεκάθαρη πρόθεση να ενισχυθεί το ρόστερ με παίκτες εμπειρίας και προσωπικότητας, ειδικά σε κομβικές θέσεις όπως αυτή του τερματοφύλακα. Παρά το γεγονός ότι ο Μικέλε Ντι Γκρεγκόριο δείχνει θετικά στοιχεία, οι άνθρωποι της ομάδας θέλουν έναν πιο έμπειρο «άσο» κάτω από τα δοκάρια.

Οι πρώτες επαφές με την πλευρά του Άλισον ήταν θετικές, με τον Βραζιλιάνο να εμφανίζεται ανοιχτός σε μια νέα πρόκληση. Το συμβόλαιό του με τη Λίβερπουλ έχει επεκταθεί έως το 2027, ωστόσο στο «Άνφιλντ» έχουν ήδη επενδύσει στον Γκιόργκι Μαμαρντασβίλι, ο οποίος θεωρείται ο διάδοχός του.

Αυτό το δεδομένο ανοίγει τον δρόμο για πιθανή αποχώρηση του έμπειρου τερματοφύλακα, με τη Γιουβέντους να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις. Στο τραπέζι υπάρχει η προοπτική ενός τριετούς συμβολαίου, με μειωμένες απολαβές σε σχέση με αυτές που λαμβάνει στην Αγγλία.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται κρίσιμο, καθώς πολλά θα εξαρτηθούν και από την ευρωπαϊκή πορεία της Γιουβέντους και το αν θα εξασφαλίσει θέση στο Champions League της επόμενης σεζόν.

