Ο Ντουέ μπήκε σε μια... ξεχωριστή λίστα μετά το γκολ του απέναντι στη Λίβερπουλ

Η Παρί Σεν Ζερμέν ήταν απόλυτα κυριαρχική στην αναμέτρηση με τη Λίβερπουλ για τα προημιτελικά του Champions League, επικρατώντας 2-0, ένα σκορ που φαντάζει... φτωχό με βάση την εικόνα του αγώνα.

Οι πρωταθλητές Ευρώπης είχαν αρκετές ευκαιρίες, κυρίως με τον Ουσμάν Ντεμπελέ, για να κερδίσουν με πιο ευρύ σκορ και ουσιαστικά να «κλειδώσουν» την πρόκριση, ωστόσο η αστοχία τους, άφησε ένα - πολύ μικρό είναι η αλήθεια - παραθυράκι στη Λίβερπουλ.

Ο σκόρερ του πρώτου γκολ, Ντεσιρέ Ντουέ, μπήκε σε ένα πολύ ξεχωριστό κλαμπ ποδοσφαιριστών, μετά το τέρμα που σημείωσε. Ήταν το 10ο του στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, όντας μόλις ο έκτος ποδοσφαιριστής που το πετυχαίνει αυτό, πριν κλείσει τα 21 του χρόνια.

Οι παίκτες που βρίσκονται στην εν λόγω λίστα, είναι οι Έρλινγκ Χάαλαντ, Κιλιάν Εμπαπέ, Τζουντ Μπέλιγχαμ, Λαμίν Γιαμάλ και Καρίμ Μπενζεμά. Μια εκλεκτή παρέα αν μη τι άλλο.

