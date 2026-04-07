Ανανέωσε με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο Μαγκουάιρ

Στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα παραμείνει ο Χάρι Μαγκουάιρ. Οι «κόκκινοι διάβολοι» έδρασαν γρήγορα, προσέφεραν νέο συμβόλαιο στον Άγγλο αμυντικό, και εκείνος το δέχτηκε.

Πιο συγκεκριμένα, η ίδια η ομάδα έκανε μια ανάρτηση με ένα ανυπόγραφο ακόμη συμβόλαιο, το οποίο πηγαίνει σε έναν… παραλήπτη. Αυτός φαίνεται πως είναι ο Χάρι Μαγκουάιρ, καθώς σύμφωνα τόσο με τον Fabrizio Romano, όσο και τον Andy Mitten, ο Άγγλος έχει ήδη υπογράψει!

Ουσιαστικά, αναμένεται μόνο η επίσημη ανακοίνωση της ομάδας του Μάντσεστερ. Το συμβόλαιο που υπέγραψε ο Άγγλος θα έχει διάρκεια έως και το καλοκαίρι του 2027!

