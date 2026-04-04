Απίθανη νίκη της Μπάγερν με τα νέα αστέρια της

Απίθανη νίκη της Μπάγερν με τα νέα αστέρια της

Βροχή από γκολ στην 28η αγωνιστική της Bundesliga.

Τα νέα αστέρια, Τομ Μπίσοφ και Λέναρντ Καρλ, χάρισαν τη μεγάλη νίκη στην Μπάγερν Μονάχου. Οι Βαυαροί βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 2-0 στην έδρα της Φράιμπουργκ, αλλά τελικά κατάφεραν στις καθυστερήσεις με τα δύο μεγάλα ταλέντα τους να κάνουν τη ανατροπή και να πάρουν τη νίκη με 3-2, για την 28η αγωνιστική, με την οποία επέστρεψε η δράση στην Bundesliga.

Οι γηπεδούχοι ανέλαβαν αρχικά τον έλεγχο και κατάφεραν να πάρουν σημαντικό προβάδισμα με τα γκολ των Μανζάμπι (46') και Χόλερ (71'), ενώ οι Βαυαροί δυσκολεύονταν μέσα στην αντίπαλη άμυνα και φαινόταν η μεγάλη απουσία του τραυματία αρχισκόρερ τους, Χάρι Κέιν. Η ομάδα πάντως του Βενσάν Κομπανί κατάφερε να μειώσει με τον 20χρονο Μπίσοφ στο 81ο λεπτό και πίεσε στα τελευταία λεπτά για το γκολ της ισοφάρισης, με τον νεαρό επιθετικό να στέλνει για δεύτερη φορά στα δίχτυα στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, ενώ ο 18χρονος εξτρέμ, Λέναρντ Καρλ, ανέτρεψε το σκορ και χάρισε τη νίκη στην ομάδα του στο ένατο λεπτό των καθυστερήσεων!

Να σημειωθεί πως η -κάτοχος του τίτλου και πρωτοπόρος- Μπάγερν Μονάχου δοκιμάζεται στη Μαδρίτη με αντίπαλο τη Ρεάλ (7/4), στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τα προημιτελικά του Champions League, ενώ η ομάδα του Γιούλιαν Σούστερ υποδέχεται τη Θέλτα (9/4), στο πρώτο ματς στους «8» του Europa League.

Από εκεί και πέρα η Λειψία δεν είχε πρόβλημα στη Βρέμη κόντρα στη Βέρντερ (2-1), ενώ η Βόλσφμπουργκ κατάφερε να προηγηθεί μέσα στο «Μπάι Αρίνα» ακόμη και με 3-1, αλλά στο τέλος λύγισε και ηττήθηκε από τη Λεβερκούζεν με 6-3. Αξίζει να σημειωθεί πως οι «λύκοι» είχαν προηγηθεί νωρίς, καθώς ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης βρήκε με κεφαλιά σχεδόν από το κέντρο (!) τον Γιόνας Βιντ στο 16ο λεπτό.

Η άμυνα των γηπεδούχων απομάκρυνε την μπάλα, ο Ελληνας στόπερ, που είχε ανέβει πάνω από το κέντρο πήρε την κεφαλιά, ο Βιντ έβαλε το σώμα του καλύτερά από τον Λοΐκ Μπαντέ και με το αριστερό νίκησε τον Μαρκ Φλέκεν για το 0-1. Αυτή ήταν η τρίτη ασίστ του Κουλιεράκη συνολικά με τη φανέλα της Βόλφσμπουργκ, η πρώτη του τη φετινή σεζόν, ενώ έχει σημειώσει και δύο γκολ.

Στο μεταξύ, η Αουγκσμπουργκ, με τον Δημήτρη Γιαννούλη ξανά στο αρχικό σχήμα της, πήρε το βαθμό της ισοπαλίας στο Αμβούργο από την τοπική ομάδα (1-1). Αναλυτικά τ' αποτελέσματα, οι σκόρερ της 28ης αγωνιστικής στην Bundesliga και η βαθμολογία έχουν ως εξής:

Λεβερκούζεν-Βόλφσμπουργκ        6-3

(30', 44' Γκριμάλδο, 53' Σικ, 68' Ταπσόμπα, 73' Μάζα, 90'+ Τίλμαν-16' Βιντ, 31' Μέλε, 38' Ερικσεν)

Φράιμπουργκ-Μπάγερν Μονάχου     2-3

(46' Μανζάμπι, 71' Χόλερ-81', 90'+ Μπίσοφ, 90'+ Καρλ)

Βέρντερ Βρέμης-Λειψία           1-2

(90'+ Μούσα-14' Νούσα, 52' Καρντόσο)

Γκλάντμπαχ-Χαϊντενχάιμ          2-2

(16' Μόιχα, 74' Ονοράτ-26' Μάινκα, 64' Μπους)

Χοφενχάιμ-Μάιντς                1-2

(23' Ασλάνι-13', 79' Τίετζ)

Αμβούργο-Άουγκσμπουργκ          1-1

(60' Κονιγκστόφερ-22' Τσάβες)

Στουτγκάρδη-Ντόρτμουντ          4/4

Ουνιόν Βερολίνου-Ζανκτ Πάουλι   5/4

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Κολωνία   5/4

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 28 αγώνες)

Μπάγερν Μονάχου         73

Ντόρτμουντ              61 -27αγ

Στουτγκάρδη             53 -27αγ

Λειψία                  53

Χοφενχάιμ               50

Λεβερκούζεν             49

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης   38 -27αγ

Φράιμπουργκ             37

Μάιντς                  33

Άουγκσμπουργκ           32

Ουνιόν Βερολίνου        31 -27αγ

Αμβούργο                31

Γκλάντμπαχ              30

Βέρντερ Βρέμης          28

Κολωνία                 26 -27αγ

Ζανκτ Πάουλι            24 -27αγ

Βόλφσμπουργκ            21

Χαϊντενχάιμ             16

 

