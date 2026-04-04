Η Μάντσεστερ Σίτι διέλυσε τη Λίβερπουλ και πέρασε στα ημιτελικά

Η Μάντσεστερ Σίτι διέλυσε τη Λίβερπουλ και πέρασε στα ημιτελικά

Σε τρελά κέφια ο Χάαλαντ και θρίαμβος για την ομάδα του Γκουαρντιόλα.

Η Μάντσεστερ Σίτι πήρε πανηγυρικά την πρόκριση στα ημιτελικά του κυπέλλου Αγγλίας, μετά την εντυπωσιακή νίκη της επί της Λίβερπουλ με 4-0 στο κατάμεστο «Ετιχαντ», στη σημαντικότερη αναμέτρηση των προημιτελικών στην αρχαιότερη ποδοσφαιρική διοργάνωση του πλανήτη.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ο πρώτος σκόρερ της Σίτι, Έρλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος εξέθεσε την άμυνα των «κόκκινων» πετυχαίνοντας χατ τρικ (39' πεν., 45'+, 57'), φθάνοντας συνολικά τα 33 γκολ φέτος σε 44 ματς σε όλες τις διοργανώσεις.

Το παράδοξο είναι πως η ομάδα του Αρνε Σλοτ στο πρώτο 20λεπτο κυριάρχησε στο γήπεδο και έχασε καλές ευκαιρίες για να προηγηθεί στο σκορ. Στη συνέχεια όμως έπεσε η απόδοση της και στην επανάληψη κατέρρευσε και απλά προσπάθησε ν' αποφύγει κάποιο βαρύτερο σκορ. Το τρίτο γκολ των παικτών του Πεπ Γκουαρντιόλα πέτυχε ο Σεμένιο στο 50ο λεπτό, μετά από μια (από τις πολλές) εξαιρετική συνεργασία του με τον Σερκί.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι «πολίτες» έφθασαν στο θρίαμβο χωρίς τον Πεπ Γκουαρντιόλα στον πάγκο, ο οποίος λόγω τιμωρίας παρακολούθησε το ματς και έδινε τηλεφωνικά οδηγίες από τις κερκίδες των επισήμων. Ο διάσημος Καταλανός κόουτς έχει τιμωρηθεί με ποινή δύο αγωνιστικών από την πλάγια γραμμή (touchline ban), μετά τη συμπλήρωση έξι κίτρινων καρτών στη σεζόν, διαμαρτυρόμενος σε διαιτητικές αποφάσεις.

Μετά την κατάκτηση του τροπαίου στο League Cup, οι «πολίτες» πήραν τη νίκη και διεκδικούν φέτος έναν ακόμη τίτλο, το κύπελλο, ενώ η Λίβερπουλ δεν μπόρεσε ν' ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του ντέρμπι, λίγες ημέρες πριν τον πρώτο προημιτελικό του Champions League με την Παρί Σεν Ζερμέν στη Γαλλία (8/4).

Αναλυτικά τ' αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της προημιτελικής φάσης του FA Cup έχει ως εξής:

Μάντσεστερ Σίτι-Λίβερπουλ 4-0
Τσέλσι-Πορτ Βέιλ 4/4
Σαουθάμπτον-Άρσεναλ 4/4
Γουέστ Χαμ-Λιντς 5/4

 

Μπαρτσελόνα: Επέστρεψε στη Βαρκελώνη ο Ραφίνια, στόχος του το clasico

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τα δεδομένα με τους τραυματίες στον Απόλλωνα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ανάρτηση επευφημίας του ΑΠΟΕΛ στον Πάμπλο Γκαρσία

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Ψάχνεται» να πουλήσει τον Ουγκάρντε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπαρτζώκας για Ντόρσεϊ: «Είδατε ότι τσακωθήκαμε, αλλά δεν είμαι τρελός να τον θέσω εκτός ομάδας»

EUROLEAGUE

|

Category image

Έκλεισαν ραντεβού στους τελικούς Sabbianco Aνόρθωση και Παρνασσός

Χαντμπολ

|

Category image

Η ΑΕΚ δεν λύγισε στο γήπεδο που πέρσι διαλύθηκε

Ελλάδα

|

Category image

Πλησιάζει στην Μπαρτσελόνα ο Μπαστόνι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φ. Κωνσταντίνου: «Θα συμφωνήσω με τον κ. Πετεβίνο, αν και αργοπορημένος μερικά χρόνια»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Οι αριθμοί μιλούν, η εικόνα... τρομάζει!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ξέσπασε η σύζυγος του Λουτσέσκου κατά των Ρουμάνων δημοσιογράφων: «Κρυβόμασταν κάτω από τα καθίσματα»

Ελλάδα

|

Category image

Μικρή άνοδος Τσιτσιπά, μικρή πτώση για Σάκκαρη

Τένις

|

Category image

Δημητρίου: Τραυματισμοί, αλλαγές και στόχος η νίκη στο μεγάλο ντέρμπι με Ομόνοια

ΑΕΚ

|

Category image

Οι παίκτες της Παρτίζαν φόρεσαν μπλούζες για τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χαμός στη Σεβίλλη: Υποδοχή με ύβρεις και απειλές από κουκουλοφόρους μετά την ήττα από την Οβιέδο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

