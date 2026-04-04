Η Μάντσεστερ Σίτι διέλυσε τη Λίβερπουλ και πέρασε στα ημιτελικά

Η Μάντσεστερ Σίτι πήρε πανηγυρικά την πρόκριση στα ημιτελικά του κυπέλλου Αγγλίας, μετά την εντυπωσιακή νίκη της επί της Λίβερπουλ με 4-0 στο κατάμεστο «Ετιχαντ», στη σημαντικότερη αναμέτρηση των προημιτελικών στην αρχαιότερη ποδοσφαιρική διοργάνωση του πλανήτη.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ο πρώτος σκόρερ της Σίτι, Έρλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος εξέθεσε την άμυνα των «κόκκινων» πετυχαίνοντας χατ τρικ (39' πεν., 45'+, 57'), φθάνοντας συνολικά τα 33 γκολ φέτος σε 44 ματς σε όλες τις διοργανώσεις.

Το παράδοξο είναι πως η ομάδα του Αρνε Σλοτ στο πρώτο 20λεπτο κυριάρχησε στο γήπεδο και έχασε καλές ευκαιρίες για να προηγηθεί στο σκορ. Στη συνέχεια όμως έπεσε η απόδοση της και στην επανάληψη κατέρρευσε και απλά προσπάθησε ν' αποφύγει κάποιο βαρύτερο σκορ. Το τρίτο γκολ των παικτών του Πεπ Γκουαρντιόλα πέτυχε ο Σεμένιο στο 50ο λεπτό, μετά από μια (από τις πολλές) εξαιρετική συνεργασία του με τον Σερκί.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι «πολίτες» έφθασαν στο θρίαμβο χωρίς τον Πεπ Γκουαρντιόλα στον πάγκο, ο οποίος λόγω τιμωρίας παρακολούθησε το ματς και έδινε τηλεφωνικά οδηγίες από τις κερκίδες των επισήμων. Ο διάσημος Καταλανός κόουτς έχει τιμωρηθεί με ποινή δύο αγωνιστικών από την πλάγια γραμμή (touchline ban), μετά τη συμπλήρωση έξι κίτρινων καρτών στη σεζόν, διαμαρτυρόμενος σε διαιτητικές αποφάσεις.

Μετά την κατάκτηση του τροπαίου στο League Cup, οι «πολίτες» πήραν τη νίκη και διεκδικούν φέτος έναν ακόμη τίτλο, το κύπελλο, ενώ η Λίβερπουλ δεν μπόρεσε ν' ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του ντέρμπι, λίγες ημέρες πριν τον πρώτο προημιτελικό του Champions League με την Παρί Σεν Ζερμέν στη Γαλλία (8/4).

Αναλυτικά τ' αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της προημιτελικής φάσης του FA Cup έχει ως εξής:

Μάντσεστερ Σίτι-Λίβερπουλ 4-0

Τσέλσι-Πορτ Βέιλ 4/4

Σαουθάμπτον-Άρσεναλ 4/4

Γουέστ Χαμ-Λιντς 5/4