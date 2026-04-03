Ο Πεπ Γκουαρντιόλα θα αποφασίσει για το μέλλον του μετά το τέλος της σεζόν

Σύμφωνα, μάλιστα με δημοσίευμα της «Telegraph», ο Γκουαρντιόλα δεν θα ανακοινώσει την απόφαση που θα πάρει για το μέλλον του πριν την ολοκλήρωση της φετινής σεζόν.

Ο έμπειρος τεχνικός, θέλει να ζυγίσει όλες τις επιλογές του αλλά και να δει την θέση που θα τερματίσει η Μάντσεστερ Σίτι στην Premier League, προτού πάρει τις οριστικές αποφάσεις του.

Το συμβόλαιο του Γκουαρντιόλα με την Σίτι ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2027, ωστόσο αν πάρει την απόφαση να αποχωρήσεις τότε οι άνθρωποι των «Σίτιζενς» δεν θα του σταθούν εμπόδιο.

