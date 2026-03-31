Καμαβινγκά για Βινίσιους: «Είναι συναισθηματικός, για αυτό φωνάζει συνεχώς στο γήπεδο»

Ο Εντουάρντο Καμαβινγκά υπερασπίστηκε δημόσια τον συμπαίκτη του εξηγώντας ότι οι έντονες αντιδράσεις του Βραζιλιάνου στο γήπεδο πηγάζουν από το πάθος και τον χαρακτήρα του και όχι από έλλειψη σεβασμού.

«Ο Βίνι είναι δικός μου άνθρωπος. Είναι ένας εξαιρετικός χαρακτήρας. Ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει, γιατί τον βλέπει να φωνάζει συνεχώς στο γήπεδο και νομίζει ότι υπάρχει πρόβλημα, αλλά απλώς είναι πολύ συναισθηματικός.

Όταν τον γνωρίσεις από κοντά, καταλαβαίνεις ότι είναι πραγματικά ένας υπέροχος άνθρωπος», ανέφερε χαρακτηριστικά στην δήλωσή του ο Εντουάρντο Καμαβινγκά, υπερασπιζόμενος τον Βινίσιους Τζούνιορ.

