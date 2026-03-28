ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αποθεωτικός Κλοπ για Σαλάχ: «Είναι αναντικατάστατος»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Αποθεωτικός Κλοπ για Σαλάχ: «Είναι αναντικατάστατος»

«Μπορεί να παίζει ακόμα επτά χρόνια»

Ο Γιούργκεν Κλοπ επιστρέφει στο «Άνφιλντ» το Σάββατο (28/03) προκειμένου να προπονήσει μαζί με τον Κένι Νταγκλίς, την ομάδα των θρύλων της Λίβερπουλ απέναντι στην αντίστοιχη της Ντόρτμουντ σε έναν φιλανθρωπικό αγώνα προκειμένου να μαζευτούν χρήματα για την οργάνωση του συλλόγου.

O Γερμανός εν όψει του αγώνα ανάμεσα στις δύο... μεγάλες του αγάπες, μίλησε στο «The Anfield Wrap», κάνοντας μια αναδρομή στην καριέρα του στην αγγλική πόλη, αλλά και την συνεργασία του με τον Μοχάμεντ Σαλάχ, ο οποίος θα αποχωρήσει στο τέλος της σεζόν από το κλαμπ.

Video Player

Παρότι βέβαια, ο Αιγύπτιος δεν θα συνεχίσει στο Λίβερπουλ, ο Κλοπ πιστεύει ότι ο 33χρονος διαθέτει τα φυσικά προσόντα, αλλά και τη νοοτροπία, για να αγωνιστεί «άλλα έξι ή επτά χρόνια κάπου, αν το θέλει». 

Συνεχίζοντας, ο Γερμανός αναφέρθηκε στο status του Μοχάμεντ Σαλάχ, χαρακτηρίζοντας τον... αναντικατάστατο. «Ναι, αυτού του είδους ο παίκτης είναι αναντικατάστατος», δήλωσε ο 58χρονος. «Έτσι είναι πάντα. Θα υπάρξει ένα κενό που κάποιος θα καλύψει. Το ζήτημα είναι πόσο χρόνο και χώρο θα δώσουμε σε όποιον παίξει εκεί, σε όποιο σύστημα κι αν επιλέξει ο προπονητής».

«Αλλά ο Mo; Δεν είμαι σίγουρος ότι υπάρχει καν κάποιος άλλος σαν κι αυτόν. Υπάρχουν άλλοι που αγωνίζονται σε αυτή τη θέση, με διαφορετικά χαρακτηριστικά και ποιότητες, αλλά τα νούμερα που παράγει είναι ασύγκριτα για τη θέση αυτή», συμπλήρωσε.

«Δεν ξέρω αν υπήρξε ποτέ άλλος παίκτης με αυτό το επίπεδο από εκείνη τη θέση. Του λες ότι είναι εξτρέμ ή επιθετικός και απαντά: “όχι, όχι, είμαι εξτρέμ”. Οι αριθμοί του ως εξτρέμ είναι τρελοί, και ως φορ είναι σχεδόν ασύγκριτοι. Έτσι είναι. Οπότε, αν είναι αδύνατο, γιατί να το προσπαθήσεις;»

Ο Κλοπ ολοκλήρωσε: «Δεν είμαι σε θέση να δίνω συμβουλές σε κανέναν. Απλώς φέρνεις παίκτες και παίζεις ένα ποδόσφαιρο που μπορεί να είναι επιτυχημένο. Αυτό είναι όλο. Είναι ένας από τους κορυφαίους όλων των εποχών. Μια μέρα θα έχουμε μια ομάδα θρύλων με όλους αυτούς τους σημερινούς παίκτες και θα έχει πολύ πλάκα».

Athletiko.gr

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβαστε ακομη