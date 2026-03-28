Τεράστιο πλήγμα για Μπαρτσελόνα με Ραφίνια που μπαίνει στα πιτς για πέντε εβδομάδες!

Ο Ραφίνια τραυματίστηκε στον μηρό κατά τη διάρκεια του φιλικού αγώνα της Βραζιλίας με τη Γαλλία την Πέμπτη (26/3) και η διοίκηση της Μπαρτσελόνα ενημέρωσε ότι ο 29χρονος επιθετικός επιστρέφει στη Βαρκελώνη για να ξεκινήσει την κατάλληλη θεραπεία.

«Η εκτιμώμενη διάρκεια αποθεραπείας του είναι πέντε εβδομάδες», διευκρινίζει ο σύλλογος.

Ο τραυματισμός του αποτελεί σημαντικό πλήγμα για την καταλανική ομάδα, που βρίσκεται στην κορυφή της La Liga με τέσσερις βαθμούς διαφορά από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Ραφίνια θα χάσει τις σπουδαίες αναμετρήσεις με την Ατλέτικο Μαδρίτης στα προημιτελικά του Champions League (πρώτο παιχνίδι στις 8 Απριλίου στη Βαρκελώνη, ρεβάνς στις 14 στη Μαδρίτη) και αναμένεται επίσης να απουσιάσει από τουλάχιστον τέσσερις αγωνιστικές του πρωταθλήματος.

Ενδέχεται να είναι έτοιμος για το «Clasico» στις 10 Μαΐου απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης ή ακόμη και για έναν πιθανό ημιτελικό του Champions League κόντρα σε Άρσεναλ ή Σπόρτινγκ Λισαβόνας στα τέλη Απριλίου ή στις αρχές Μαΐου.

Ο Ραφίνια αναμένεται επίσης να είναι διαθέσιμος για το Παγκόσμιο Κύπελλο (11 Ιουνίου-19 Ιουλίου), όπου η Βραζιλία θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της στις 13 Ιουνίου απέναντι στο Μαρόκο, στον 3ο όμιλο στον οποίο συμμετέχουν επίσης η Σκωτία και η Αϊτή.