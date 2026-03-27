ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Συγκλόνισε το Ιράν του Ταρέμι κρατώντας σχολικές τσάντες για τη φονική επίθεση σε σχολείο

Σε μία βαθιά ανθρώπινη και συγκινητική στιγμή, η εθνική Ιράν τίμησε με ένα συμβολικό τρόπο τα θύματα της πυραυλικής επίθεσης σε δημοτικό σχολείο στο Μινάμπ.

Το ποδόσφαιρο είναι το πιο σημαντικό από τα ασήμαντα πράγματα της ζωής, συνηθίζουν να λένε όσοι αγαπούν το άθλημα και πιθανόν να έχουν δίκιο. Όμως το ποδόσφαιρο έχει τη δύναμη να αναδείξει σοβαρά κοινωνικά, πολιτικά και κάθε είδους προβλήματα και όταν το κάνει, ενώνεται ακόμα περισσότερο με τους εκατομμύρια «πιστούς» ακόλουθούς του.

Μια εικόνα που ξεπερνά το ποδόσφαιρο και αγγίζει την ίδια την ανθρώπινη ευαισθησία εκτυλίχθηκε πριν από τη φιλική αναμέτρηση Ιράν–Νιγηρίας. Σε μια στιγμή που «πάγωσε» το γήπεδο, η εθνική ομάδα του Ιράν τίμησε τα θύματα της τραγωδίας στη Μινάμπ με έναν τρόπο που δύσκολα αφήνει κάποιον ασυγκίνητο.

Οι Ιρανοί ποδοσφαιριστές εμφανίστηκαν στον αγωνιστικό χώρο κρατώντας σχολικές τσάντες. Δεν ήταν απλώς μια συμβολική κίνηση, ήταν μια σιωπηλή κραυγή για τα παιδιά που δεν γύρισαν ποτέ σπίτι. Κάθε βήμα τους έμοιαζε βαρύ, φορτισμένο με μνήμη και πόνο. Η συγκίνηση κορυφώθηκε τη στιγμή των εθνικών ύμνων. Κανείς δεν μίλησε. Κανείς δεν κινήθηκε. Μόνο σιωπή. Μια σιωπή εκκωφαντική, που «μίλησε» πιο δυνατά από κάθε λέξη, μετατρέποντας το γήπεδο σε έναν χώρο πένθους και περισυλλογής.

Η τραγωδία στην οποία αναφέρθηκαν σημειώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου 2026, όταν πυραυλικό πλήγμα χτύπησε δημοτικό σχολείο θηλέων στη Μινάμπ, στερώντας τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους, κυρίως μικρά παιδιά. Ένα γεγονός που συγκλόνισε όχι μόνο το Ιράν, αλλά ολόκληρο τον κόσμο.

Το παιχνίδι στην Αττάλεια της Τουρκίας, στο πλαίσιο διεθνούς τουρνουά, πέρασε σχεδόν απαρατήρητο μπροστά στη δύναμη αυτής της εικόνας. Γιατί το ποδόσφαιρο δεν ήταν το ζητούμενο. Για την ιστορία, η Νιγηρία επικράτησε με 2-1, με τον Μεχντί Ταρέμι να μειώνει στο 67ο λεπτό απέναντι στην ομάδα του Μπρούνο Ονιεμαέτσι. Όμως το σκορ ήταν απλώς μια λεπτομέρεια. Αυτό που έμεινε ήταν η μνήμη, η σιωπή και ένα μήνυμα που ξεπερνά τα όρια του ποδοσφαίρου.

athletiko.gr 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ιβανίσεβιτς: «Επιβεβαιώθηκαν όσα είπα για Τσιτσιπά»

Τένις

|

Category image

Κ. Μακρίδης: «Να ανασυνταχθούμε για το παιχνίδι στη Φινλανδία»

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Η «σειρήνα» και ο μπελάς

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Βαριά ήττα για την Εθνική Ελπίδων από την Ισπανία

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Stoiximan Super League: Δ.Σ. τη Δευτέρα για τον ορισμό του προγράμματος playoffs και playouts

Ελλάδα

|

Category image

Ιστορική στιγμή για Μέσι: Εξέδρα με το όνομά του σε ενεργή καριέρα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Συγκλόνισε το Ιράν του Ταρέμι κρατώντας σχολικές τσάντες για τη φονική επίθεση σε σχολείο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Είπε «όχι» στον Γκαρσία της Ρεάλ ο Στυλιανού

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

ΦΩΤΟΣ: Όλοι δίπλα στις Ελπίδες

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Μάτια ΑΕΛ στην «Αρένα»

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου διοργανώνει τριήμερο σεμινάριο διαιτησίας

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Σκαλόνι: «Ρωτήστε τον Μέσι για το αν θα είναι στο Παγκόσμιο Κύπελλο»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο «εμβολιασμός» δεν έφερε γιατρειά

ΑΕΚ

|

Category image

Ο Χότζον επέστρεψε στην προπονητική, δύο χρόνια πριν τα 80 του!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Γκατούζο: «Θα είναι σαν να σκαρφαλώνουμε στο Έβερεστ, στο ματς εναντίον της Βοσνίας»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη