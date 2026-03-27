Συγκλόνισε το Ιράν του Ταρέμι κρατώντας σχολικές τσάντες για τη φονική επίθεση σε σχολείο

Το ποδόσφαιρο είναι το πιο σημαντικό από τα ασήμαντα πράγματα της ζωής, συνηθίζουν να λένε όσοι αγαπούν το άθλημα και πιθανόν να έχουν δίκιο. Όμως το ποδόσφαιρο έχει τη δύναμη να αναδείξει σοβαρά κοινωνικά, πολιτικά και κάθε είδους προβλήματα και όταν το κάνει, ενώνεται ακόμα περισσότερο με τους εκατομμύρια «πιστούς» ακόλουθούς του.

Μια εικόνα που ξεπερνά το ποδόσφαιρο και αγγίζει την ίδια την ανθρώπινη ευαισθησία εκτυλίχθηκε πριν από τη φιλική αναμέτρηση Ιράν–Νιγηρίας. Σε μια στιγμή που «πάγωσε» το γήπεδο, η εθνική ομάδα του Ιράν τίμησε τα θύματα της τραγωδίας στη Μινάμπ με έναν τρόπο που δύσκολα αφήνει κάποιον ασυγκίνητο.

Οι Ιρανοί ποδοσφαιριστές εμφανίστηκαν στον αγωνιστικό χώρο κρατώντας σχολικές τσάντες. Δεν ήταν απλώς μια συμβολική κίνηση, ήταν μια σιωπηλή κραυγή για τα παιδιά που δεν γύρισαν ποτέ σπίτι. Κάθε βήμα τους έμοιαζε βαρύ, φορτισμένο με μνήμη και πόνο. Η συγκίνηση κορυφώθηκε τη στιγμή των εθνικών ύμνων. Κανείς δεν μίλησε. Κανείς δεν κινήθηκε. Μόνο σιωπή. Μια σιωπή εκκωφαντική, που «μίλησε» πιο δυνατά από κάθε λέξη, μετατρέποντας το γήπεδο σε έναν χώρο πένθους και περισυλλογής.

Η τραγωδία στην οποία αναφέρθηκαν σημειώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου 2026, όταν πυραυλικό πλήγμα χτύπησε δημοτικό σχολείο θηλέων στη Μινάμπ, στερώντας τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους, κυρίως μικρά παιδιά. Ένα γεγονός που συγκλόνισε όχι μόνο το Ιράν, αλλά ολόκληρο τον κόσμο.

Το παιχνίδι στην Αττάλεια της Τουρκίας, στο πλαίσιο διεθνούς τουρνουά, πέρασε σχεδόν απαρατήρητο μπροστά στη δύναμη αυτής της εικόνας. Γιατί το ποδόσφαιρο δεν ήταν το ζητούμενο. Για την ιστορία, η Νιγηρία επικράτησε με 2-1, με τον Μεχντί Ταρέμι να μειώνει στο 67ο λεπτό απέναντι στην ομάδα του Μπρούνο Ονιεμαέτσι. Όμως το σκορ ήταν απλώς μια λεπτομέρεια. Αυτό που έμεινε ήταν η μνήμη, η σιωπή και ένα μήνυμα που ξεπερνά τα όρια του ποδοσφαίρου.

🚨 TRAGEDY HONORED: Iranian players pay heartfelt tribute to Minab school victims. Carrying school bags & standing silent during anthems, the team mourns 28 Feb tragedy ahead of match against Nigeria. 💔 #IranSports #MinabMemorial #Breaking pic.twitter.com/OBoLxa3p3j — Strategic Axis: Iran & Israel (@StrategicAxis0) March 27, 2026

