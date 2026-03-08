Σνάουτσνερ: «Είναι πολλά τα πέναλτι εναντίον του ΑΠΟΕΛ»

Ο βοηθός προπονητής του ΑΠΟΕΛ Μίροσλαβ Σνάουτσνερ παραδέχτηκε ότι έλειψε από την ομάδα του η ενέργεια, ενώ εξέφρασε άποψη και για το πρώτο πέναλτι της Ανόρθωσης.

«Μετά τις δύο νίκες στα ντέρμπι που τα πήραμε δίκαια με το μαχαίρι στο λαιμό, σήμερα δεν ήμασταν τόσο καλοί. Μας έλειψε η ενέργεια», είπε και πρόσθεσε: «Είχαμε τις ευκαιρίες μας. Η Ανόρθωση ήταν καλά οργανωμένη αμυντικά. Κάποιες στιγμές πετύχαμε να βρούμε χώρους, άλλες φορές δυσκολευτήκαμε στην κόντρα επίθεση. Είναι πολλά τα πέναλτι εναντίον του ΑΠΟΕΛ στα τελευταία ματς και κάποια δεν ήταν. Στο πρώτο ο παίκτης κάνει τάκλιν, δεν βρίσκει μπάλα, ούτε παίκτη και ο αντίπαλος πέφτει πάνω του. Κατά τη γνώμη μου δεν ήταν πέναλτι. Προσπαθήσαμε να μπούμε ξανά στο παιχνίδι, δεν τα καταφέραμε και με το δεύτερο πέναλτι χάσαμε το ματς. Έχουμε ακόμα πολλά ματς σε πρωτάθλημα και κύπελλο και πρέπει να βελτιωθούμε».