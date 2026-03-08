LIVE: ΑΠΟΕΛ - Ανόρθωση 0-0

Σημαντικό παιχνίδι στο ΓΣΠ ανάμεσα σε ΑΠΟΕΛ και Ανόρθωση (17:00) με τις δύο ομάδες να θέλουν νίκη για διαφορετικούς λόγους.

Στο άδειο γήπεδο της πρωτεύουσας λόγω τιμωρίας των φιλοξενουμένων, οι γαλαζοκίτρινοι θα προσπαθήσουν για το τρίποντο ώστε να παραμείνουν το ευρωπαϊκό κόλπο, ενώ βαθμούς θέλει και η «Κυρία» στο πλαίσιο της επιχείρησης… σωτηρία!

Η εξέλιξη του αγώνα

12' - Μετά από νέο κόρνερ, ο Λαΐφης έκανε την κεφαλιά, με την μπάλα να κόβεται πάνω στη γραμμή από τους Λόπες και Χρυσοστόμου

12' - Μακρινή εκτέλεση φάουλ από τον Τομάς, η μπάλα έσκασε μπροστά από τον Κάρλστρομ που κατάφερε όμως να διώξει σε κόρνερ

4' - Σουτ, έξω από την περιοχή, από τον Μπρόρσον, έξω η μπάλα

1' Έναρξη του παιχνιδιού

ΑΠΟΕΛ: Μπέλετς, Νανού, Λαΐφης, Μπρόρσον, Ρόσα, Μιρ, Ντάλσιο, Αμπάγκνια, Τομάς, Μαντσίνι, Ντράζιτς.

ΑΝΟΡΘΩΣΗ: Κάρλστρομ, Τάντι, Κίκο, Μπεργκτρομ, Φουρτάδο, Τόσιτς, Χρυσοστόμου, Μίντεσπορπ, Σένσι, Μ.Ηλία, Λόπες.

ΣΚΟΡΕΡ:

ΚΙΤΡΙΝΕΣ:

Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Σωκράτους Κυριάκος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ανδρέου Π. Ανδρέας

4ος Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας

VAR: Ciochirca Christian – Petru

AVAR: Τουμάζου Ανδρέας

Παρατηρητής: Γερασίμου Παναγιώτης