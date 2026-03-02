ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αλλάζει παντελώς το ποδοσφαιρικό σκηνικό στην Αγγλία, «εξασφαλίζουν» challenges οι προπονητές!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Αλλάζει παντελώς το ποδοσφαιρικό σκηνικό στην Αγγλία, «εξασφαλίζουν» challenges οι προπονητές!

Σαν προσπάθεια… διόρθωσης των κακώς κειμένων των VAR, η FA φέρεται να εξετάζει να δώσει το δικαίωμα για δύο challenges στους προπονητές!

Οι Times φέρνουν στην επιφάνεια τις σκέψεις των ανθρώπων της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Αγγλίας για την πιθανότητα να επιτραπεί στους προπονητές να παρεμβαίνουν σε υποκειμενικές αποφάσεις των VAR κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών.

Όπως αναφέρεται, ο εκάστοτε κόουτς θα μπορεί να χρησιμοποιεί δύο challenges σε αποφάσεις που αφορούν φάουλ ή περιπτώσεις όπου υπάρχει επαφή της μπάλας με το χέρι.

Ωστόσο, το συγκεκριμένο σενάριο παρουσιάζει ένα εμφανές κενό. Εφόσον γίνεται λόγος για «παρέμβαση» των προπονητών στις αποφάσεις των VARs, τότε θα… επανεξετάζεται η ίδια φάση από τον ίδιο άνθρωπο, γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα για το κατά πόσο μπορεί να αλλάξει ουσιαστικά η τελική κρίση.

sport-fm.gr 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η μπίλια στο «Χ» και η Ομόνοια κρατά την απόσταση ασφαλείας

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ρεάλ Μαδρίτης: Εκτός επ' αόριστον ο Μπαπέ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο λόγος της ακύρωσης του τέρματος της Ομόνοιας κόντρα στον Απόλλωνα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

To έκανε και πάλι με Απόλλωνα ο Τάνκοβιτς

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ξανά σε βάρος της Ομόνοιας ο Ροντρίγκες, πρώτο εκτός

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Πού μπορεί να λείψει ο «καρτάκιας» της Ομόνοιας

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Πρόβλημα με Μασούρα!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΦΩΤΟΣ: Πρασίνισαν το ΓΣΠ οι Ομονοιάτες

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Αλλάζει παντελώς το ποδοσφαιρικό σκηνικό στην Αγγλία, «εξασφαλίζουν» challenges οι προπονητές!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ενημέρωση για Άιτινγκ-Σεμέδο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η εντεκάδα του Απόλλωνα στο ντέρμπι!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Εκτός αποστολής Σεμέδο - Άιτινγκ!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η εντεκάδα της Ομόνοιας στο ντέρμπι!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Αποτυχία αλλά έχει και άλλο στόχο

ΑΕΛ

|

Category image

Οριστικό: Στο ΟΑΚΑ το Παναθηναϊκός - Ρεάλ Μπέτις

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη