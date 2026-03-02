Αλλάζει παντελώς το ποδοσφαιρικό σκηνικό στην Αγγλία, «εξασφαλίζουν» challenges οι προπονητές!

Οι Times φέρνουν στην επιφάνεια τις σκέψεις των ανθρώπων της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Αγγλίας για την πιθανότητα να επιτραπεί στους προπονητές να παρεμβαίνουν σε υποκειμενικές αποφάσεις των VAR κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών.

Όπως αναφέρεται, ο εκάστοτε κόουτς θα μπορεί να χρησιμοποιεί δύο challenges σε αποφάσεις που αφορούν φάουλ ή περιπτώσεις όπου υπάρχει επαφή της μπάλας με το χέρι.

Ωστόσο, το συγκεκριμένο σενάριο παρουσιάζει ένα εμφανές κενό. Εφόσον γίνεται λόγος για «παρέμβαση» των προπονητών στις αποφάσεις των VARs, τότε θα… επανεξετάζεται η ίδια φάση από τον ίδιο άνθρωπο, γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα για το κατά πόσο μπορεί να αλλάξει ουσιαστικά η τελική κρίση.

sport-fm.gr