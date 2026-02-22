Ήττα-σοκ από την Πάρμα και εκτός τίτλου η Μίλαν

Δώδεκα αγωνιστικές πριν από το φινάλε της Serie A, η Ίντερ μπορεί να λογίζεται ως η νέα πρωταθλήτρια Ιταλίας. Διότι για να μη συμβεί αυτό θα πρέπει να έρθουν τα πάνω κάτω, μετά την αποψινή ήττα-σοκ της Μίλαν στο «Τζουζέπε Μεάτσα» από την Πάρμα (0-1), στο πλαίσιο της 26ης αγωνιστικής.

Το γκολ του Αργεντινού, Μαριάνο Τρόιλο στο 80' χάρισε στους «παρμέντσι» το μεγάλο «διπλό», με το οποίο η ομάδα του επί της ουσίας εξασφάλισε την παραμονή της στα μεγάλα σαλόνια, από την άλλη, όμως, η Μίλαν του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι έμεινε στο -10 από την πρωτοπόρο Ίντερ και εκτός θαύματος έμεινε εκτός τίτλου.

Μεγάλη νίκη με ανατροπή για την Αταλάντα, καθώς επικράτησε στο Μπέργκαμο της Νάπολι με 2-1, στο πλαίσιο της 26ης αγωνιστικής στη Serie A, και μπήκε ξανά στη μάχη της διεκδίκησης μιας θέσης για το Champions League της επόμενης σεζόν, ενώ οι «παρτενοπέι» έμειναν και τυπικά εκτός της διεκδίκησης του φετινού τίτλου. Η ομάδα του Αντόνιο Κόντε προηγήθηκε νωρίς με τον Μπεουκεμά (18'), αλλά στην επανάληψη η Αταλάντα κυριάρχησε και κατάφερε να κάνει την ανατροπή με τα γκολ των Πάσαλιτς (61') και Σάμαρτζιτς (81').

Αναλυτικά τ' αποτελέσματα και οι σκόρερ της 26ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στη Serie A έχουν ως εξής:

Σασουόλο-Βερόνα 3-0

(40' Πιναμόντι, 44', 62' Μπεράρντι)

Γιουβέντους-Κόμο 0-2

(11' Βοϊβόντα, 61' Κακερέ)

Λέτσε-Ίντερ 0-2

(75' Μχιταριάν, 82' Ακάντζι)

Κάλιαρι-Λάτσιο 0-0

Τζένοα-Τορίνο 3-0

(21' Κάφι, 40' Εκουμπάν, 83' Μεσάιας)

Αταλάντα-Νάπολι 1-1

(61' Πάσαλιτς, 81' Σάμαρτζιτς-18' Μπεουκεμά)

Μίλαν-Πάρμα 0-1

(80' Τρόιλο)

Ρόμα-Κρεμονέζε 22/2

Φιορεντίνα-Πίζα 23/2

Μπολόνια-Ουντινέζε 23/2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 26 αγώνες)

Ίντερ 64

Μίλαν 54

Νάπολι 50

Ρόμα 47 -25αγ.

Γιουβέντους 46

Κόμο 45

Αταλάντα 45

Σασουόλο 35

Λάτσιο 34

Μπολόνια 33 -25αγ.

Ουντινέζε 32 -25αγ.

Πάρμα 32

Κάλιαρι 29

Τζένοα 27

Τορίνο 27

Κρεμονέζε 24 -25αγ.

Λέτσε 24

Φιορεντίνα 21 -25αγ.

Πίζα 15 -25αγ.

Βερόνα 15

</PRE>