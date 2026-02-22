ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με τριάρα ξανά στην κορυφή η Μπαρτσελόνα

Άνοιξε το... δώρο της Οσασούνα η ομάδα του Φλικ

Ανέβηκε ξανά στην κορυφή της βαθμολογίας η Μπαρτσελόνα, καθώς νίκησε σχετικά εύκολα τη Λεβάντε με 3-0 στο «Καμπ Νου», για την 25η αγωνιστική της LaLiga, εκμεταλλευόμενη με τον καλύτερο τρόπο την απρόσμενη ήττα της Ρεάλ Μαδρίτης στην Παμπλόνα από την Οσασούνα (2-1).

Η ομάδα του Χάνσι Φλικ δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη και πήρε τη νίκη με τα γκολ των Μπερνάλ (4'), Ντε Γιονγκ (32') και Φερμίν Λόπες (81').

Νωρίτερα, με το γκολ του Τζιμπρίλ Σο στο 64ο λεπτό η Σεβίλη πήρε σπουδαία νίκη στη Μαδρίτη και στην έδρα της Χετάφε με 1-0 και απομακρύνθηκε πέντε βαθμούς από τη ζώνη του υποβιβασμού. Η ομάδα της Ανδαλουσίας είχε ξανά τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο κάτω από τα δοκάρια της και αγωνίστηκε χωρίς τον τιμωρημένο Ματίας Αλμέιδα στον πάγκο της.

Να σημειωθεί πως οι γηπεδούχοι αγωνίστηκαν στο μεγαλύτερο διάστημα της συνάντησης με δέκα παίκτες, λόγω αποβολής του Ντζεν (26') Αναλυτικά τ' αποτελέσματα και οι σκόρερ της 25ης αγωνιστικής και η βαθμολογία της La Liga έχουν ως εξής:

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Ελτσε 2-1

(64', 89' πέν. Χουρουθέτα - 68' πέν. Αντρέ Σίλβα)

Σοσιεδάδ-Οβιέδο  3-3

(64', 90' Οσκαρσον, 87' Τσαλέτα Τσαρ - 50', 52' Βινιάς, 90+2' Μπαϊγί)

Μπέτις-Ράγιο Βαγεκάνο 1-1

(16' Μπακαμπού - 42' Παλαθόν)

Οσασούνα-Ρεάλ Μαδρίτης 2-1

(38'πεν. Μπούντιμιρ, 90΄ Ραούλ Γκαρσία - 73'  Βινίσιους)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Εσπανιόλ  4-2

(21',72' Σόρλοτ, 49' Σιμεόνε, 58' Λούκμαν - 6' Χόφρε, 80' Εσπόζιτο)

Χετάφε-Σεβίλλη 0-1

(64' Σο)

Μπαρτσελόνα-Λεβάντε 3-0

(4' Μπερνάλ, 32' Ντε Γιονγκ, 81' Λόπες)

Θέλτα-Μαγιόρκα                22/2

Βιγιαρεάλ-Βαλένθια            22/2

Αλαβές-Τζιρόνα                23/2

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 25 αγώνες)

Μπαρτσελόνα        61

Ρεάλ Μαδρίτης      60

Βιγιαρεάλ          48 -24αγ.

Ατλέτικο Μαδρίτης  48

Μπέτις             42

Εσπανιόλ           35

Θέλτα              34 -24αγ.

Αθλέτικ Μπιλμπάο   34

Οσασούνα           33

Ρεάλ Σοσιεδάδ      32

Σεβίλη             29

Χετάφε             29

Τζιρόνα            29 -24αγ.

Ράγιο Βαγεκάνο     26 -24αγ.

Αλαβές             26 -24αγ.

Βαλένθια           26 -24αγ.

Έλτσε              25

Μαγιόρκα           24 -24αγ.

Λεβάντε            18

Οβιέδο             17 -24αγ.

ΑΠΕ - ΜΠΕ

 

