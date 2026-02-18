Μπενφίκα: «Ο πρόεδρός μας δεν επιτέθηκε σε μέλος της Ρεάλ Μαδρίτης»

Με τοποθέτησή της στα social media η Μπενφίκα διέψευσε τα όσα γράφονται στον ισπανικό Τύπο και μετέφερε Ισπανός δημοσιογράφος περί επεισοδίου του Ρουί Κόστα με μέλος της Ρεάλ Μαδρίτης.

Συγκεκριμένα ο Μανόλο Λάμα που εργάζεται στο Cope υποστήριξε ότι είδε τον πρόεδρο της πορτογαλικής ομάδας να επιτίθεται φραστικά σε υπάλληλο της Ρεάλ όταν εκείνος άρχισε να καταγράφει με το κινητό του τηλέφωνο τα όσα ακολούθησαν στη φυσούνα μετά το τέλος του ματς.

Ο Ρουί Κόστα φέρεται σύμφωνα με το ισπανικό ΜΜΕ να άπλωσε τα χέρια του για να κρύψει τον φακό της κάμερας φωνάζοντας… «Μην βιντεοσκοπείς άλλο».

Η Μπενφίκα αντιδρώντας σε αυτές τις κατηγορίες επεσήμανε…

«Είναι αναληθή τα όσα υποστηρίζονται ότι ο πρόεδρος της Μπενφίκα ενεπλάκη σε κάποια συνομιλία ή άλλο επεισόδιο με μέλος της Ρεάλ Μαδρίτης. Αυτά είναι ψέματα και ψευδείς κατηγορίες», αναφέρει.