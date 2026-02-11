Ο ακούρευτος έκανε live stream την ώρα του αγώνα με την Γουέστ Χαμ και συγκέντρωσε απίθανο νούμερο θεατών

Ο viral φίλαθλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Φρανκ Άιλετ έχει κάνει… όλο τον κόσμο να αγωνιά για την επίτευξη ή όχι της πρόκλησης που έχει θέσει.

Για όσους δεν γνωρίζουν, ο οπαδός έχει δηλώσει πως σε περίπτωση που η ομάδα του καταφέρει και γράψει πέντε συνεχόμενες νίκες, τότε θα κουρευτεί. Κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί και ο Άιλετ έχει μείνει ακούρευτος πάνω από έναν χρόνο.

Με την έλευση του Κάρικ, πάντως, οι Κόκκινοι Διάβολοι έγραψαν τέσσερις σερί νίκες και έπαιζαν με την Γουέστ Χαμ για το 5/5.

Οπότε ο Άιλετ την ώρα του αγώνα πραγματοποίησε ζωντανή μετάδοσης μέσω συγκεκριμένης πλατφόρμας και όταν ο Κασεμίρο βρήκε δίχτυα στο 64ο λεπτό, συγκεντρώθηκαν 108.000 θεατές για να δουν την αντίδρασή του.

Ωστόσο, ο Βραζιλιάνος ήταν εκτεθειμένος σε θέση οφσάιντ και το γκολ ακυρώθηκε. Το πάρτι χάλασε με τους υπόλοιπους στο πάνελ να χαραμίζουν πολλά κομφετί.

