Ιωαννίδης: Επιστρέφει στη δράση μετά από περίπου ένα μήνα

Ο Φώτης Ιωαννίδης είναι έτοιμος να επιστρέψει στην 11άδα της Σπόρτινγκ ενόψει του παιχνιδιού κόντρα στη Φαμαλικάο για το πορτογαλικό πρωτάθλημα.

Ο Έλληνας φορ είχε τραυματιστεί στο δεξιό γόνατο στην αναμέτρηση με τη Βιτόρια Γκιμαράες για τα ημιτελικά του Λιγκ Καπ της Πορτογαλίας στις αρχές του Ιανουαρίου. Πλέον, είναι πανέτοιμος να πάρει τη θέση του τιμωρημένου Λουίς Σουάρες, όπως σημειώνει η O Jogo.

Επίσης, είναι στο τραπέζι και η χρησιμοποίηση του μεσοεπιθετικού Πέδρο Γκονσάλβες στην κορυφή της επίθεσης, σε περίπτωση που εν τέλει ο Ιωαννίδης δεν είναι σε θέση να ξεκινήσει στη βασική 11άδα

Sport24.gr