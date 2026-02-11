ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ιωαννίδης: Επιστρέφει στη δράση μετά από περίπου ένα μήνα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ιωαννίδης: Επιστρέφει στη δράση μετά από περίπου ένα μήνα

Ο Φώτης Ιωαννίδης είναι έτοιμος να επιστρέψει στη Σπόρτινγκ, έχοντας ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό του.

Ο Φώτης Ιωαννίδης είναι έτοιμος να επιστρέψει στην 11άδα της Σπόρτινγκ ενόψει του παιχνιδιού κόντρα στη Φαμαλικάο για το πορτογαλικό πρωτάθλημα.

Ο Έλληνας φορ είχε τραυματιστεί στο δεξιό γόνατο στην αναμέτρηση με τη Βιτόρια Γκιμαράες για τα ημιτελικά του Λιγκ Καπ της Πορτογαλίας στις αρχές του Ιανουαρίου. Πλέον, είναι πανέτοιμος να πάρει τη θέση του τιμωρημένου Λουίς Σουάρες, όπως σημειώνει η O Jogo.

Επίσης, είναι στο τραπέζι και η χρησιμοποίηση του μεσοεπιθετικού Πέδρο Γκονσάλβες στην κορυφή της επίθεσης, σε περίπτωση που εν τέλει ο Ιωαννίδης δεν είναι σε θέση να ξεκινήσει στη βασική 11άδα

Sport24.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

LIVE στις 17:00 το Διγενής Μόρφου - Πάφος (οι εντεκάδες)

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Η Ρεάλ Μαδρίτης θα επανέλθει το καλοκαίρι για τον Ρόδρι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πλήγμα με Ράσφορντ για τους «μπλαουγκράνα»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επτά προπονητές καρτερούν το αντίο του Γκουαρντιόλα στην Σίτι - Ανάμεσά τους και ένας γνωστός μας

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι ομάδες που προκρίθηκαν στην ημιτελική φάση του Κυπέλλου Coca - Cola Μικρών Κατηγοριών

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

«Σκέψεις για τον Αντόνιο Ρούντιγκερ πραγματοποιεί η Τότεναμ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι επιλογές του Θελάδες κόντρα στον Διγενή

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

ΣΚΟΚ: Θέση Συντονιστή-Προπονητή στο Ολυμπιακό αγώνισμα Τραπ

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ο ακούρευτος έκανε live stream την ώρα του αγώνα με την Γουέστ Χαμ και συγκέντρωσε απίθανο νούμερο θεατών

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Νέο αφεντικό ο Γαρπόζης στην Καρμιώτισσα

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ

|

Category image

Εκτός Ντόχα ο Τζόκοβιτς

Τένις

|

Category image

Ιωαννίδης: Επιστρέφει στη δράση μετά από περίπου ένα μήνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σπουδαία πρόκριση για Σάκκαρη στα προημιτελικά του Qatar Open!

Τένις

|

Category image

Μπεργκ: Ο προπονητής που βλέπει πέρα από τους τίτλους

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Προχωράει τις ανανεώσεις Μάνταλου-Βίντα η ΑΕΚ

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη