ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Γκασπερίνι έθιξε ζήτημα ηθικής στη Serie A: «Ομάδες προσλαμβάνουν πρώην διαιτητές με σκοπό…»!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο Γκασπερίνι έθιξε ζήτημα ηθικής στη Serie A: «Ομάδες προσλαμβάνουν πρώην διαιτητές με σκοπό…»!

Για κινήσεις που διόλου τιμούν το ιταλικό ποδόσφαιρο, μίλησε ο Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι και κατήγγειλε προσλήψεις διαιτητών από ομάδες για να μαθαίνουν οι παίκτες πώς θα εκμαιεύουν σφυρίγματα!

Ο Γκασπερίνι, ενόψει της εξ αναβολής αναμέτρησης της Ρόμα με την Κάλιαρι στην 24η αγωνιστική της Serie A, έθιξε ένα φοβερά σημαντικό ζήτημα που αφορά τις τεχνικές τις οποίες επιλέγουν τα κλαμπ της Λίγκας για να έχουν όφελος…

«Οι ομάδες αρχίζουν και προσλαμβάνουν… περίεργους τύπους από τον χώρο της διαιτησίας για να μάθουν στους παίκτες πώς να πέφτουν στο έδαφος για να πάρουν τα σφυρίγματα που θέλουν και πώς να μένουν στο έδαφος όταν απομακρύνεται η μπάλα…

Το να προσπαθείς να κερδίσεις μια κάρτα, ένα πέναλτι, ένα σφύριγμα, μια αποβολή αντιπάλου, είναι κάτι που δεν αρμόζει στο άθλημα…» είπε ο κόουτς των «τζαλορόσι».

Πηγή: sport-fm.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Βαθιά ανάσα με... ήρωα Κότσιτς για Ομόνοια Αραδίππου

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Θρίαμβος για την Ε.Ν. Ύψωνα που έκοψε τα φτερά της ΑΕΛ και άνοιξε τα δικά της

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Το μεσημέρι της Τρίτης το παιχνίδι της Σάκκαρη με την Παολίνι στην Ντόχα

Τένις

|

Category image

«Ντόπες» Σαββίδη στους παίκτες του ΠΑΟΚ: «Κάθε παιχνίδι σαν να είναι το τελευταίο»

Ελλάδα

|

Category image

Ευχάριστα νέα για Μπενίτεθ με Τσέριν και Τουμπά

Ελλάδα

|

Category image

Ο Γκασπερίνι έθιξε ζήτημα ηθικής στη Serie A: «Ομάδες προσλαμβάνουν πρώην διαιτητές με σκοπό…»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Απίστευτα πράγματα στο «Αλφαμέγα», τρία πέναλτι σε μερικά λεπτά!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Τέλος η απεργία, επιστρέφει στην Αλ Νασρ ο Κριστιάνο Ρονάλντο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ασταμάτητος στη Σαουδική Αραβία ο Κουλούρης: Χάρισε τη νίκη στην Αλ Ούλα με το 16ο φετινό του τέρμα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

LIVE: Άρης - Ανόρθωση 0-1

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ο Σεμέδο... ανάγκασε και την UEFA να ασχοληθεί μαζί του!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Γρηγόρης Κάστανος: Πρώτη φορά...

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Σεμέδο, ποιος άλλος;

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Εύκολα στον 2ο γύρο του Qatar Open η Σάκκαρη

Τένις

|

Category image

Οι έντεκα του Ράτζκοφ με Ανόρθωση - Πρώτη για Κάστανο

ΑΡΗΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη