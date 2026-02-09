Ο Γκασπερίνι έθιξε ζήτημα ηθικής στη Serie A: «Ομάδες προσλαμβάνουν πρώην διαιτητές με σκοπό…»!

Ο Γκασπερίνι, ενόψει της εξ αναβολής αναμέτρησης της Ρόμα με την Κάλιαρι στην 24η αγωνιστική της Serie A, έθιξε ένα φοβερά σημαντικό ζήτημα που αφορά τις τεχνικές τις οποίες επιλέγουν τα κλαμπ της Λίγκας για να έχουν όφελος…

«Οι ομάδες αρχίζουν και προσλαμβάνουν… περίεργους τύπους από τον χώρο της διαιτησίας για να μάθουν στους παίκτες πώς να πέφτουν στο έδαφος για να πάρουν τα σφυρίγματα που θέλουν και πώς να μένουν στο έδαφος όταν απομακρύνεται η μπάλα…

Το να προσπαθείς να κερδίσεις μια κάρτα, ένα πέναλτι, ένα σφύριγμα, μια αποβολή αντιπάλου, είναι κάτι που δεν αρμόζει στο άθλημα…» είπε ο κόουτς των «τζαλορόσι».

