Χειρουργήθηκε ο Μερίνο και η Άρσεναλ θα συνεχίσει να κυνηγά τον τίτλο δίχως αυτόν...

Χειρουργήθηκε ο Μερίνο και η Άρσεναλ θα συνεχίσει να κυνηγά τον τίτλο δίχως αυτόν...

Από το προσεχές καλοκαίρι και καλώς εχόντων των πραγμάτων για τον παίκτη, από το Μουντιάλ του 2026, θα επιστρέψει στη δράση ο Μερίνο μετά τη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε.

Ο Μικέλ Μερίνο, όσο βοήθησε και ξελάσπωσε κατά περιπτώσεις την Άρσεναλ, το έκανε για φέτος. Πλέον, η ομάδα του Αρτέτα θα συνεχίσει την πορεία της μέχρι το πρώτο της πρωτάθλημα από το 2004, δίχως τον Ισπανό, αφού αυτός πέρασε την πόρτα του χειρουργείου.

Ο ποδοσφαιριστής υποβλήθηκε σε επιτυχημένη επέμβαση για κάταγμα κόπωσης στο πόδι και όπως αναφέρεται, δεν πρόκειται πια να είναι διαθέσιμος για κανένα από τα παιχνίδια των πρωτοπόρων της Premier League μέχρι και την ολοκλήρωση της αγωνιστικής περιόδου.

Φυσικά, θα κάνει τα πάντα για να είναι έτοιμος για το Μουντιάλ του 2026 σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, αλλά προς το παρόν ενημέρωσε τον κόσμο των «κανονιέρηδων» και τους θαυμαστές του πως όλα κύλησαν ομαλά στο χειρουργείο.

ΔΙΕΘΝΗ

