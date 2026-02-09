Τέλος η απεργία, επιστρέφει στην Αλ Νασρ ο Κριστιάνο Ρονάλντο!

Ευχάριστα νέα στο «στρατόπεδο» της Αλ Νασρ αναφορικά με την κρίση που είχε δημιουργηθεί ανάμεσα στον σύλλογο και τον Κριστιάνο Ρονάλντο τις τελευταίες ημέρες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «A Bola», ο Πορτογάλος σούπερ σταρ πήρε την απόφαση να βάλει τέλος στην... απεργία που είχε ξεκινήσει, κάνοντας ξεκάθαρη την αντίθεσή του με την πολιτική του συλλόγου κατά τη διάρκεια της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου.

Άλλωστε, όπως αναφέρουν οι συμπατριώτες του, ο «CR7» φαίνεται πως έλαβε τις εγγυήσεις που ζητούσε και πλέον επιστρέφει στην καθημερινότητα της ομάδας.

Ο 41χρονος σταρ αναμένεται να αγωνιστεί ο Σάββατο (14/2) στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Αλ Φατέχ για το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας, καθώς, δεν προλαβαίνει να αγωνιστεί την Τετάρτη στο ασιατικό Champions League με την Αρκαντάγκ του Τουρκμενιστάν.

